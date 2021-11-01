Оксфордский словарь назвал vax словом 2021 года

Словом 2021 года, по версии составителей Оксфордского словаря, стало слово vax. Это кратка форма слова vaccine (вакцина) и производных от него, таких как вакцинация, вакцинироваться. "Нет слова, лучше отражающего атмосферу этого года, чем vax", в этом году его использовали в 72 раза чаще, чем в прошлом, сообщается на сайте словаря.

Кроме того, появились такие неологизмы, как: vaxxie - вакси - фото, сделанные во время вакцинации, по аналогии с селфи, а также новые производные от этого слова, например, anti-vaxxer (противник вакцинации) или double-vaxxed (человек, вакцинированный двумя дозами), или бюрократическое - vax pas (паспорт вакцинации).

Британские лингвисты отмечают, что тенденция к более частому употреблению аналогов слова vax зафиксирована во многих языках. Так в Португалии сейчас это слово звучит в 10 раз чаще, чем 10 лет назад, а во французском языке теперь практически всегда соотносится с прививкой против COVID-19.

Слово vax в английском языке существует с 1799 года. Оно происходит от латинского vacca - корова. Тогда британский врач Эдвард Дженнер разработал вакцину от натуральной оспы, используя вирус коровьей оспы, неопасной для человека. Его препарат получил название – вакцина .

В прошлом году составители Оксфордского словаря не смогли выбрать самое популярное слово. Эксперты заявили, что 2020 год невозможно описать одним словом.