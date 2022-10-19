20 октября в Украине будет ограничена подача электроэнергии

На всей территории Украины 20 октября будут введены ограничения на поставку электроэнергии, которые коснутся и жилых домов. Об этом сообщила компания "Укрэнерго" и заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Ограничения - следствие российских ракетных ударов по объектам энергетической инфраструктуры Украины, которые в последнее время наносятся каждый день. Обстрелам подвергаются электростанции, подстанции, линии электропередачи.

Как написал в телеграме Тимошенко, жителям всех регионов Украины необходимо с 7 до 23 часов 20 октября максимально ограничить использование электричества. Если этого не произойдёт, по словам Тимошенко, "необходимо готовиться к временным отключениям". В "Укрэнерго" уточнили, что в течение четверга возможны веерные отключения электроэнергии - как утверждают в компании, они не будут длиться больше 4-х часов. В компании попросили граждан до 7 утра зарядить телефоны, пауэрбанки, фонарики, иметь запас воды. По данным компании, причина возможных отключений - дефицит энергогенерирующих мощностей в системе после российских ударов.

Из сообщений следует, что речь пока идёт об одноразовой акции. Власти Украины, однако, не исключают, что в случае продолжения российских ударов по инфраструктуре проблемы с электроэнергией будут нарастать. Возможные меры в случае выведения из строя энергосистемы Украины обсуждались в среду на совещании с участием президента Владимира Зеленского. По его словам, власти готовятся к "разным сценариям", в том числе и к отсутствию электроэнергии в населённых пунктах. В этом случае электропитание важнейших объектов должны обеспечить мобильные генераторы.

Накануне Зеленский заявил, что из строя выведены около 30 процентов электроподстанций Украины.

19 октября ракетному обстрелу подверглась Бурштынская теплоэлектростанция в Ивано-Франковской области. На станции возник пожар, он уже потушен. О жертвах не сообщается. Станция, одна из крупнейших в стране, уже подвергалась обстрелу 10 октября.

Как сообщили власти, во Львове в ночь на 20 октября часть города отключат от электричества для проведения ремонтных работ после российских ударов.

Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов сообщил о попадании в энергообъект в Винницкой области, предположительно речь идёт о Ладыжинской ТЭС.