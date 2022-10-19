Россия нанесла новые удары по объектам энергетики в Украине

Российские войска в среду продолжили наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Удары по ним продолжаются с 10 октября, когда произошёл наиболее массированный с начала войны ракетный обстрел.

19 октября ракетному обстрелу подверглась Бурштынская теплоэлектростанция в Ивано-Франковской области. На станции возник пожар, он уже потушен. О жертвах не сообщается. Станция уже подвергалась обстрелу 10 октября.

Как сообщили власти, во Львове в ночь на 20 октября часть города отключат от электричества для проведения ремонтных работ после российских ударов.

Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов сообщил о попадании в энергообъект в Винницкой области. Других подробностей нет. Сообщается также об ударе иранского дрона "Шахед-136" по Чернигову. Украинские военные сообщили, что в течение среды сбили несколько крылатых ракет и дронов.

В Киеве сегодня прошло совещание у президента Владимира Зеленского по вопросу энергоснабжения страны. Накануне Зеленский заявил, что российскими ударами были поражены около 30 процентов электростанций страны. Во многих регионах возникли перебои с электричеством. Российские военные не отрицают, что наносят удары по объектам энергетики. Президент России Владимир Путин говорил о них как об ответе на взрыв на Крымском мосту, в котором Москва обвиняет спецслужбы Украины.