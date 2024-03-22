Вице-премьер правительства Украины: российские НПЗ — легитимные цели

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила в пятницу, что российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) являются легитимными целями для украинских вооружённых сил. Это стало реакцией Киева на появившиеся в СМИ сообщения о призывах Вашингтона, близкого союзника Украины, остановить налёты дронов на НПЗ на территории России.

Как сообщает Reuters, ВСУ в марте значительно интенсифицировали рейды на энергетические объекты в России. Среди целей атак были крупнейшие НПЗ. Нанесённые им повреждения в некоторых случаях привели к остановке производства, отмечает Reuters.

"Мы с пониманием относимся к призывам американских партнёров, но в то же время нам приходится для ведения войны применять те возможности и ресурсы, которыми мы располагаем", — заявила Стефанишина на Киевском форуме по безопасности. Она подчеркнула, что энергетические объекты с военной точки зрения — легитимные цели.

Издание The Financial Times цитирует источники, знакомые с ситуацией, которые отмечают, что призывы Вашингтона к Киеву остановить удары по российским объектам энергетики связаны с риском вызвать "удары возмездия" со стороны России. Одновременно это может повлечь и рост мировых цен на нефть, отмечается в публикации.