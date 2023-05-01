Украинцам в оккупации советуют брать паспорта РФ, чтобы выжить

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец советует украинцам, которые находятся на временно оккупированных Россией территориях, брать российские паспорта, чтобы сохранить жизнь.

"Я бы посоветовал брать российский паспорт, все же для себя принять решение выжить. Это самое главное. Мы понимаем, что это происходит под давлением, физическим давлением. Поэтому взять паспорт, выжить, дождаться, когда мы освободим эту территорию", – сказал Лубинец.

Он добавил, что сейчас разрабатывается закон, который после деоккупации позволит таким гражданам официально отказаться от российского паспорта и вернуться к нормальной жизни.

Лубинец отметил, что Украина должна продолжать юридически путь непризнания российских паспортов, которые сейчас выдаются под прямым физическим давлением на временно оккупированной территории Украины.

Комментируя недавний указ президента России Владимира Путина о возможности депортировать жителей оккупированных территорий за отказ от российского паспорта, Лубинец назвал это отдельным видом военного преступления.

27 апреля президент России Владимир Путин подписал указ, который обязывает жителей оккупированных территорий Украины принимать гражданство России. В случае отказа они будут признаваться иностранцами и могут быть депортированы.

Украина считает выдачу российских паспортов жителям этих территорий незаконной и, соответственно, не признаёт людей, получивших их, российскими гражданами – с точки зрения украинского законодательства они остаются гражданами Украины.