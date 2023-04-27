Владимир Путин подписал указ, который позволяет депортировать с аннексированных украинских территорий местных жителей, не принявших гражданство России. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, граждане Украины, проживающие на аннексированных территориях, должны либо стать гражданами России, либо официально отказаться это делать. Те, кто выберут второй вариант, с 1 июля 2024 года будут считаться иностранцами.

Депортации также могут быть подвергнуты жители занятых Россией регионов,если они "создают угрозу национальной безопасности, выступают за насильственное изменение основ конституционного строя, финансируют террористическую и экстремистскую деятельность или участвуют в несанкционированных акциях".

С начала полномасштабной войны Россия аннексировала Донецкую, Луганскую, Херсонскую и Запорожскую области Украины, объявив их своими территориями. При этом немалую часть этих областей контролируют украинские военные, а город Херсон был освобождён ВСУ уже после того, как российские власти оформили его аннексию.

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