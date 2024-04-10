Омскому активисту назначили штраф по делу о финансировании ФБК

Активиста из Омска Антона Коврика приговорили к 300 тысячам рублей штрафа по уголовному делу о финансировании признанного российскими властями экстремистским Фонда борьбы с коррупцией. Приговор вынес Центральный районный суд Тюмени, внимание на него обратило издание "7х7".

Активист несколько месяцев провёл в СИЗО. От исполнения назначенного судом наказания в виде штрафа его освободили, засчитав время, проведенное за решёткой, сообщает Сибирь.Реалии.

Коврика задержали в Омске 6 сентября прошлого года и перевезли в Тюмень, где якобы было совершено преступление. 28 сентября его поместили под арест.

Дело было возбуждено по статье о финансировании экстремистской деятельности. Ранее активиста задерживали в Москве 23 января 2021 года на акции в поддержку основателя ФБК Алексея Навального, а в 2022 году его оштрафовали по статье о так называемой дискредитации армии за антивоенный плакат.