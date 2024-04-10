Омскому активисту назначили штраф по делу о финансировании ФБК

Активиста из Омска Антона Коврика приговорили к 300 тысячам рублей штрафа по уголовному делу о финансировании признанного российскими властями экстремистским Фонда борьбы с коррупцией. Приговор вынес Центральный районный суд Тюмени, внимание на него обратило издание "7х7".
Активист несколько месяцев провёл в СИЗО. От исполнения назначенного судом наказания в виде штрафа его освободили, засчитав время, проведенное за решёткой, сообщает Сибирь.Реалии.
Коврика задержали в Омске 6 сентября прошлого года и перевезли в Тюмень, где якобы было совершено преступление. 28 сентября его поместили под арест.
Дело было возбуждено по статье о финансировании экстремистской деятельности. Ранее активиста задерживали в Москве 23 января 2021 года на акции в поддержку основателя ФБК Алексея Навального, а в 2022 году его оштрафовали по статье о так называемой дискредитации армии за антивоенный плакат.
- 9 июня 2021 года Мосгорсуд признал ФБК, Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ) и штабы Алексея Навального экстремистскими организациями.
- На апрель 2024 года, по данным издания "Холод", как минимум 53 человека стали обвиняемыми по уголовным делам, связанным с Фондом борьбы с коррупцией. 18 из 53 обвиняемых уже осуждены, в том числе к реальным срокам. 19 человек успели выехать из России до задержания; почти всех их заочно арестовали или объявили в розыск. 16 человек ожидают вынесение приговора.
- Накануне в нескольких городах прошли очередные обыски по делу о донатах ФБК, в том числе в Омске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Орле, Иркутске, Сыктывкаре и Москве.
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