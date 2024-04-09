"Холод": обвиняемыми по делу ФБК стали уже 53 человека

Как минимум 53 человека стали обвиняемыми по уголовным делам, связанным с Фондом борьбы с коррупцией (ФБК), подсчитал "Холод". Вероятно, в действительности обвиняемых больше. Журналисты издания собрали только те случаи, информация про которые публиковалась в СМИ.

Дела, связанные с работой ФБК, возбуждают с 2021 года, когда основанный Алексеем Навальным фонд был признан российскими властями экстремистской организацией.

Как подсчитал "Холод", 18 из 53 обвиняемых уже осуждены. 19 человек успели выехать из России до задержания; почти всех их заочно арестовали или объявили в розыск. 16 человек ожидают вынесение приговора. Двенадцать из них находятся в СИЗО, один — под подпиской о невыезде, ещё один - на свободе с обязательством о явке, процессуальный статус двоих неизвестен. Всем им грозит реальный срок. Большая часть обвиняемых по "экстремистскому делу" ФБК внесены в список террористов и экстремистов, у них заблокированы банковские счета.

Часть из них обвиняют в участии в экстремистской деятельности. Сотрудникам расформированного ФБК и бывшим координаторам штабов Навального в разных городах предъявлены обвинения в организации экстремистского сообщества (за организацию, в отличие от участия, следует более суровый приговор). Ещё часть людей обвиняют в финансировании экстремистской деятельности за донаты ФБК.

Больше всего уголовных дел (20) было возбуждено в 2023 году. Тогда продолжили задерживать адвокатов Алексея Навального и людей, которые донатили ФБК, а также случайных людей, чья связь со структурами ФБК неочевидна, а сами задержанные её отрицают.

За три месяца 2024 года обвинение по "экстремистскому делу" ФБК выдвинуто уже против девяти человек: среди них региональные активисты, люди, которые донатили ФБК, адвокат Навального, две бывшие сотрудницы ФБК и журналистка Антонина Фаворская.

При этом, как утверждают в группе поддержки Фаворской, журналистка никогда не состояла в ФБК, а только освещала суды по уголовным делам в отношении Алексея Навального и акции памяти политика.

"Дело ФБК — корневое, как дело ЮКОСа в свое время. Из него могут тянуться новые дела много лет. Вероятность этого сценария большая, судя по тому, что смерть Навального не остановила процесс. Потенциал у дела большой", — считает правозащитник, знакомый с делом ФБК, поговоривший с "Холодом" на условиях анонимности.

По мнению адвоката и правозащитника Ивана Павлова, задача властей заключается в том, чтобы напугать. "Для этого не обязательно сажать за решетку много человек. Достаточно приговорить нескольких, но заметных. Независимые СМИ информацию донесут до целевой аудитории — тем самым будет достигнут эффект, схожий с тем, как если бы эти репрессии были массовыми", - сказал Павлов изданию.