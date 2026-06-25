"Он держится молодцом". Трамп похвалил Зеленского

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Четверг, 25 июня
01:03 Приговор зампредседателя партии «Яблоко» Максиму Резнику по делу о «фейках» об армии
04:59 Дмитрий Медведев и Маргарита Симоньян обвиняют Армению в русофобии, смена главы самопровозглашенной Южной Осетии может быть предвестником ее аннексии
12:20 ВСУ впервые стали применять управляемые авиабомбы украинского производства, прошли испытания украинской баллистической ракеты тактического назначения
18:20 В Венесуэле после мощного землетрясения объявлено чрезвычайное положение
20:13 Дональд Трамп по-прежнему недоволен европейскими союзниками по НАТО, Марк Рютте считает, что страны НАТО помогали США в операции против Ирана
23:27 «Новости высоких технологий»: в Великобритании будет введен запрет на пользование соцсетями для детей до 16 лет
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Андрей Шароградский
Международный обозреватель Радио Свобода. Автор и ведущий информационно-аналитического дайджеста, подкаста «Время Свободы»