"Он держится молодцом". Трамп похвалил Зеленского

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Четверг, 25 июня

01:03 Приговор зампредседателя партии «Яблоко» Максиму Резнику по делу о «фейках» об армии

04:59 Дмитрий Медведев и Маргарита Симоньян обвиняют Армению в русофобии, смена главы самопровозглашенной Южной Осетии может быть предвестником ее аннексии

12:20 ВСУ впервые стали применять управляемые авиабомбы украинского производства, прошли испытания украинской баллистической ракеты тактического назначения

18:20 В Венесуэле после мощного землетрясения объявлено чрезвычайное положение

20:13 Дональд Трамп по-прежнему недоволен европейскими союзниками по НАТО, Марк Рютте считает, что страны НАТО помогали США в операции против Ирана

23:27 «Новости высоких технологий»: в Великобритании будет введен запрет на пользование соцсетями для детей до 16 лет