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Время Свободы

"Он держится молодцом". Трамп похвалил Зеленского

Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Четверг, 25 июня
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Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Четверг, 25 июня
by Радио Свобода

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Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Четверг, 25 июня

01:03 Приговор зампредседателя партии «Яблоко» Максиму Резнику по делу о «фейках» об армии

04:59 Дмитрий Медведев и Маргарита Симоньян обвиняют Армению в русофобии, смена главы самопровозглашенной Южной Осетии может быть предвестником ее аннексии

12:20 ВСУ впервые стали применять управляемые авиабомбы украинского производства, прошли испытания украинской баллистической ракеты тактического назначения

18:20 В Венесуэле после мощного землетрясения объявлено чрезвычайное положение

20:13 Дональд Трамп по-прежнему недоволен европейскими союзниками по НАТО, Марк Рютте считает, что страны НАТО помогали США в операции против Ирана

23:27 «Новости высоких технологий»: в Великобритании будет введен запрет на пользование соцсетями для детей до 16 лет

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    Андрей Шароградский

    Международный обозреватель Радио Свобода. Автор и ведущий информационно-аналитического дайджеста, подкаста «Время Свободы» 

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