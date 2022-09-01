"Он хотел, чтобы люди говорили честно". Фрэнсис Фукуяма о Горбачеве

Один из самых известных в мире политологов и философов, американец Фрэнсис Фукуяма давно и подробно изучает постсоветское пространство. Вот что он рассказал телеканалу Настоящее Время о покойном первом и последнем президенте СССР Михаиле Горбачеве и его роли в истории.

"Я думаю, что он останется в памяти как большая историческая фигура. Он был лидером, который хотел большей свободы для бывшего Советского Союза. Я не уверен, что он стремился к демократии как таковой, но он точно хотел, чтобы люди говорили честно о себе и о своем прошлом. Я думаю, важней всего то, что он не хотел применять силу, чтобы удержать весь Советский Союз. И это стало решающим моментом, который позволил странам Западной Европы освободиться от советского влияния, а для таких республик Советского Союза, как Украина, Молдова, Беларусь, стать независимыми государствами. И это вклад в человеческие свободы, подобных не делали лидеры того времени.

Горбачев во многом был отражением своего собственного общества. Его не устраивал коммунизм, но есть также основополагающие культурные тенденции в России, как великодержавный шовинизм и тому подобное. Сегодня, я думаю, Горбачев непопулярен в России. Потому что у них совершенно другой тип лидерства, следовательно, его личность внесла очень важное различие и вклад в то время, когда он был главой Коммунистической партии Советского Союза".