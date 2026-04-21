"Самый недооценённый менеджер в индустрии". Тим Кук покинет пост главы ""Apple"

Информационный дайджест "Время Свободы с Андреем Шароградским". Вторник, 21 апреля

01:19 ВСУ опровергают заявления начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова о полном захвате российскими войсками Луганской области. Владимир Зеленский – о скрытой мобилизации в России и вкладе Украины в безопасность ЕС

04:09 Ситуация вокруг мирных переговоров США и Ирана при посредничестве Пакистана остается неясной. Председатель КНР Си Цзиньпин заявил о необходимости сохранять свободное судоходство в Ормузском проливе

10:56 Amnesty International: Ситуация с правами человека в Беларуси в прошлом году не улучшилось. Александр Лукашенко намекает на политическую реформу «по советскому образцу».

13:47 Обыски в издательстве «Эксмо», ужесточение заочного приговора юристу-правозащитнику Анастасии Бураковой, задержание депутата «Яблока» в Карелии Эмилии Слабуновой, демонтаж памятника жертвам политических репрессий в Томске

17:05 100 лет со дня рождения королевы Великобритании Елизаветы II

21:36 Тим Кук покинет пост генерального директора корпорации “Apple”