Он устал, его ушли. Соцсети о видеообращении Назарбаева

События в Казахстане сошли с первых полос газет, однако судьба первого президента страны продолжала волновать комментаторов. Ходили слухи, что "отец нации" уехал из страны, а то и вовсе умер.

18 января часть слухов была опровергнута: власти Казахстана опубликовали видео, в котором Нурсултан Назарбаев обращается к народу. В обращении бывший глава Казахстана заявил, что "находится на заслуженном отдыхе" в столице страны и что никакого конфликта между представителями элиты нет.

Возвращение Назарбаева в блогах сперва встретили шутками.

Сергей Шмидт

Я проснулся в шесть часов

Зря все грустно охали.

Есть резинка от трусов

И елбаса живёхонек.

Глеб Павловский

барин просил передать что живой, и ещё не в Париже

Отшутившись, комментаторы начали обсуждать, как трактовать увиденное.

Сергей Шмидт

По Назарбаеву один вопрос.

Он сейчас елбасы или не елбасы?

Пусть он пенсионер. Так он сам сказал. По крайней мере, конкретно сейчас он пенсионер (хотя он и сказал, что он пенсионер аж с 2019 года). Но вопрос в другом. Он сейчас елбасы или не елбасы?

Есть, конечно, вопросы, как сейчас называется столица Казахстана или восстановят ли статую Назарбаева в Талды-Кургане? Но интереснее все-таки про елбасу. Он сейчас елбаса или уже нет?

Некоторые аналитики уверены, что Назарбаев и Токаев обо всем договорились.

Иван Яковина

Как я и говорил еще 7 января, конфликт между Назарбаевым и Токаевым оказался сильно преувеличен.

Токаев получил власть в стране, а Назарбаев получил место в истории

В реальности они обо всем договорились (хотя и не без трений), причем гарантом исполнения сделки стал Путин.

Токаев получил власть в стране, а Назарбаев получил относительно чистую репутацию и место в истории.

Хотя многие утверждали, что Назарбаев арестован, изгнан из страны или даже убит. Но нет - жив курилка, и титул "елбасы" у него никто не отбирает.

Федор Крашенинников

Практические выводы:

1) Все, кто говорили, что он точно умер/в коме/убежал – не имели никакой достоверной информации.

2) Торг закончен и НАН согласился сдать власть Токаеву окончательно. Очевидно, ему и семье дадут возможность спокойно жить (семье за пределами республики, скорее всего) как частным и очень богатым лицам, ни во что не вмешиваясь. Когда он умрет, его торжественно похоронят и даже будут чтить на официальном уровне.

3) Победителем из всей заварухи вышел Токаев, что бы кто ни говорил.

Вопрос, почему он, пенсионер, ничего не говорил во время выступлений и даже уход с поста главы Совбеза никак не прокомментировал, повис в воздухе. Но ответ ясен: старик не сразу согласился, но – согласился, когда начали снимать и сажать его окружение и дело запахло керосином.

Предметом торга могли стать должности членов семьи Назарбаева, считают некоторые комментаторы.

Аркадий Дубнов

Появление Назарбаева в публичном пространстве после трехнедельного исчезновения – свидетельство того, что он сдаёт свой обширнейший клан, детей, брата, зятьёв, племянников, внуков и прочей присосавший к Семье челяди.

Он сдаёт свой обширнейший клан, детей, брата, зятьёв, племянников, внуков

Елбасы соглашается с их властно-финансовой дезавуацией в обмен на своё сохранение статуса елбасы, «отца нации».

В конце концов, зря что ли он строил себе усыпальницу где-то там в Туркестане, в которой мечтает быть похоронен.

И да, выступление Назарбаева выглядит одним из тех информационных «консервов», которые записываются заранее, аутентичность места и времени записи неочевидна

Пошлая история.

Даже не извинился

Александр Морозов

Назарбаев сегодня сделал заявление, из него следует, как и ожидалось, что он вместе с Токаевым продолжает транзит власти, а некоторые его родственники, которым что-то не понравилось в замысле Назарбаева, и которые хотели воспользоваться ошибкой правительства и устроить госпереворот, - должны тихо подобрать хвосты и отползти в Лондон, как можно тише, иначе их посадят, несмотря на то, что это "родные племянники". Племянники должны уважать дедушку. А не вот это вот все.

Максим Шевченко

Нурсултан Назарбаев всех перехитрил, всех проявил – и друзей, и врагов.

Зятьёв, раздражавших элиты и народ, подвинул, родную кровь (дочерей, сына, племянников и всех остальных) из под удара вывел.

Восток терпением силён и долгой памятью.

Таких политиков немного в наше время на свете.

А что народ?

Народ Казахстана показал себя нацией – организованной, требовательной, исторически состоявшейся.

Перемены (социальные, политические, экономические) неизбежны.

Эта интерпретация нравится и провластным комментаторам.

Сергей Марков

Казахстан. Нурсултан Назарбаев наконец выступил по ТВ. После 3 недель молчания, когда страна переживала трагедию. Из выступления проглядывают детали компромисса между Назарбаевым и Токаевым и позиции Назарбаева.

1. Вся реальная власть полностью переходит к Токаеву. Назарбаев призвал полностью поддержать все его новые реформы. И заявил, что еще в 2019 году передал ему всю власть.

Нурсултан Назарбаев остается во всей славе

2. Все родственники Назарбаева увольняются с важных государственных постов. Это происходит последние дни. И выступление Назарбаева в поддержку Токаева говорит, что он вынужден с этим согласиться.

3. Сам Нурсултан Назарбаев остается во всей славе – первый президент, создатель современного Казахстана. Ни он ни его политика не будут подвергаться критике. Целиноград пока останется Нур-Султаном и не вернется в Астану. Памятники Назарбаеву пока останутся.

4. Назарбаев недоволен вводом войск ОДКБ и потенциальным усилением влияния России в Казахстане. Это следует из его ремарки, что есть угроза суверенитету страны.

Россия пока будет выражать почтение Назарбаеву

5. Видимо, Назарбаев фактически поддержал попытку своих племянников организовать выступления против Токаева. Потому что нет никакого ясного объяснения, почему Назарбаев молчал в самые главные дни, когда развивался мятеж против Токаева. Заявление Назарбаева, что нет никакой борьбы в элите, имеет целью, видимо, именно сказать, что он никакой борьбы против Токаева не поддерживал.

6. Россия пока будет выражать почтение Назарбаеву как одному из символов государственности дружественного Казахстана. Это затрудняет возможность публичной критики насаждения казахского национализма и дискриминации русского языка и этнических русских.

7. Само выступление Назарбаева свидетельствует, что компромисс наконец достигнут и борьба в элитах будет почти прекращена.

Другие считают видеозапись доказательством полной капитуляции Назарбаева.

Максим Дбар

Простой пенсионер Нурсултан Назарбаев выступил с видеобращением к нации из столицы Казахстана города Касым-Жомарт

Николай Подосокорский

Видеообращение Назарбаева производит жалкое впечатление. Столько дней молчал и находился в тени, и вот сейчас выступил так, будто зачитал чужой текст (хочется верить, что не под дулом автомата). Говорит, что давно передал всю власть Токаеву, а сам дескать просто пенсионер, находящийся на заслуженном отдыхе. То есть это обычный пенсионер пожизненно возглавлял Совет безопасности страны и расставил людей на ключевые посты? И ничего не сказал о том, почему вдруг лишился своего пожизненного поста, да так, что об этом просто объявили другие как о пустой формальности.

Назарбаев произнес речь и несколько раз поморгал: три коротких, три длинных и три коротких

Как шутят в соцсетях: "Назарбаев произнес речь и несколько раз поморгал: три коротких, три длинных и три коротких..." Кто-то и вовсе предположил, что это был не елбасы, а нейросеть. В любом случае, теперь у Казахстана появился новый полноправный бабай. А старого мы, возможно, больше и не увидим. Заслуженный отдых политического пенсионера не предполагает особой публичности.

Но отчего-то заверения старого елбасы о том, что "никакого конфликта или противостояния в элите нет. Слухи на эту тему абсолютно беспочвенны" воспринимаются прямо противоположным образом. Давно замечено, что если политики что-то неожиданно и нелепо начинают опровергать, то, скорее всего, они опровергают правду.

Аббас Галлямов

Назарбаев окончательно слился. Наверное, что-то лично себе он и выторговал, но скорее всего немного. Что-то вроде гарантий безопасности для самых близких членов семьи и, возможно, неприкосновенность каких-то активов. Вряд ли многих. Дело в том, что сейчас скальп Назарбаева уже не очень-то Токаеву и нужен, поэтому много за него президент точно не заплатит.

В разгар событий я писал, что процесс консолидации власти займёт у Токаева много времени. Похоже, я ошибся. Переоценил степень европеизации, которой казахское общество в последние годы подверглось. Европеизация эта оказалась очень поверхностной – как в России после петровских реформ. По сути, страна как была азиатской, так ею и осталась. Никаких автономных от государства структур в казахской политике по-прежнему нет. Даже пресловутые жузы оказались фантомом. В смысле зарабатывания денег они, конечно, ещё функционируют, но вот в смысле борьбы за власть, – нет. Человек, занимающий государственный трон, в считанные дни перераспределил её так, как сам счёл нужным.

Скальп Назарбаева уже не очень-то Токаеву и нужен

Всё это хорошо описал в своё время Макиавелли. Помните то место в "Государе", где флорентиец сравнивает Турцию и Францию? Дескать, завоевать первую сложнее, чем вторую, зато удержать власть в ней не в пример легче. Почему? Потому что в Турции все привыкли быть рабами султана и если ты его разбил, то никто о сопротивлении тебе помышлять уже не будет. Будешь властвовать над страной так же, как раньше султан. Другое дело Франция. Там рабов нет, там власть короля ограничена, поэтому даже если ты победил последнего, это вовсе не значит, что ты получил в своё распоряжение толпу готовых тебе беспрекословно повиноваться рабов. Нет, ты получил массу людей, у которых есть собственная легитимность и собственные – независимые от короля – источники власти. Поэтому они как с королем пикировались, так и с тобой пикироваться будут: "Истребление династии короля не послужит ни к чему, так как после такого истребления остаются ленные владетели, из которых каждый может в свою очередь сделаться главою нового восстания. Всех их истребить, по многочисленности их, невозможно, и завоеватель обыкновенно теряет свое приобретение, при первом неблагоприятном для себя случае".

Короче, в терминологии Макиавелли Казахстан – это ни разу не Франция. Это – Турция. Токаев её завоевал и прежнему султану там теперь делать нечего.

Игорь Эйдман

Судьба пенсионера

Назарбаев нашёлся. Бывает с пожилыми людьми. Деменция. Пошёл за хлебом в соседний магазин, забыл дорогу домой и потерялся. Так его с авоськой в руках и нашли. На скамейке спал, растерянный, несчастный. Добрые люди проводили до дома, отдали старика его старухе.

"Великий Елбасы" в мгновение ока превратился в ничто

После он выступил с обращением. Отстаньте от меня, говорит. Я никакой не Елбасы (слово-то какое похабное придумали), а простой пенсионер, нахожусь в столице нашей родины на заслуженном отдыхе. В домино на скамейке с другими пенсионерами играю, политикой не интересуюсь, если есть у кого, какие-то ненужные старые вещи, присылайте - не откажусь, сами знаете, на пенсию сейчас тяжело прожить.

А если серьезно, судя по сегодняшнему видеообращению Назарбаева и полной зачистке его родственников на руководящих должностях, "великий Елбасы" в мгновение ока превратился в ничто, в пустое место. И вынужден смириться с новым своим статусом.

Такая же судьба ждёт и другую мнимую величину - Путина. В один прекрасный день и этот надувной великан мгновенно лопнет, только пахучие брызги в разные стороны разлетятся. Путь ничтожества из грязи в князи чаще всего заканчивается возвращением в исходное состояние.

Алексей Макаркин

Я пенсионер, я точно ушел.

Нурсултан Назарбаев.

Sic transit gloria mundi.

Неизбежны были и сравнения с новогодним обращением Бориса Ельцина в 1999 году.

Есть и мнение, что Назарбаев потерял власть потому, что не мог удержать ее по состоянию здоровья.

Кирилл Шулика

Что касается Назарбаева, то внимательно посмотрите видео. Там сразу вспоминается Черненко, который проголосовал за себя публично на выборах и чуть более чем через неделю умер.

Появился Назарбаев на экране не тогда, когда было надо, а тогда, когда смог, когда накачали лекарствами и заставили говорить без эмоций две минуты. Он не понял того, что прочитал. Более того, я уверен, что он понятия не имеет, как дела у его семьи. Его или изолировали или он просто уже не может врубиться.

Ну и самое главное, он, видимо, действительно в Казахстане, перевозить его куда-то большой риск, да и Токаев не даст.

Так что одинокий уже теперь проигравший все старик, впавший в беспамятство. Вот вам и причина событий в Казахстане.

Некоторые политологи нашли в выступлении скрытые намеки.

Михаил Виноградов

Назарбаев 18 января: "Произошедшие события, по мнению экс-президента, показывают, что независимость страны нужно "беречь как зеницу ока".

Не стабильность, не безопасность, а независимость.

Звучит как привет ОДКБ, но все предпочтут не заметить.

Сергей Абашин

а почему Назарбаев не высказал благодарность Путину и ОДКБ за сохранение "хрупкого сосуда независимости"? Это было ненужным в этом жанре обращения? Или Назарбаев так подмигнул аудитории?

Часть комментаторов считают, что шанс захватить власть был в свое время и у Дмитрия Медведева.

Иван Преображенский

Пример Казахстана показывает, что контроль над бюрократией в условиях нестабильности может быть важнее силовиков. А вы над лидером "Единой России" Димоном Медведевым смеялись.

Сейчас снова пойдут слухи, в каком чулане Назарбаева держал Токаев, где он лежал в коме, что это вообще двойник. Но это уже неважно, важен результат.

Андрей Десницкий

уронили Диму на пол

не пустили Диму в папы

тише Димочка не плачь

Касым-Жомарт несётся вскачь

а чё так можно было?

Некоторые россияне, уставшие от неубранных тротуаров, тем временем разыскивают других чиновников.