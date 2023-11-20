"Она противостояла тоталитаризму". Памяти Галины Старовойтовой

ЦАХАЛ представил доказательства содержания захваченных боевиками ХАМАС заложников в больнице "Аль-Шифа";
Продолжаются тяжелые бои за город Авдеевка в Донбассе;
Власти запрещают женам мобилизованных митинги с требованием вернуть мужей домой;
Финляндия угрожает полностью перекрыть границу с Россией, ее примеру готовы последовать Эстония и Норвегия;
Михаил Саакашвили предлагает переход Грузии с лари на евро;
Анастасия Татулова продала сеть кафе "АндерСон";
25 лет назад была убита депутат Госдумы Галина Старовойтова.
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