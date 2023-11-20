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Время Свободы

"Она противостояла тоталитаризму". Памяти Галины Старовойтовой

Информационный дайджест "Время Свободы", 20 ноября

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Время Свободы - Темы дня 20.11.2023
by Радио Свобода

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ЦАХАЛ представил доказательства содержания захваченных боевиками ХАМАС заложников в больнице "Аль-Шифа";

Продолжаются тяжелые бои за город Авдеевка в Донбассе;

Власти запрещают женам мобилизованных митинги с требованием вернуть мужей домой;

Финляндия угрожает полностью перекрыть границу с Россией, ее примеру готовы последовать Эстония и Норвегия;

Михаил Саакашвили предлагает переход Грузии с лари на евро;

Анастасия Татулова продала сеть кафе "АндерСон";

25 лет назад была убита депутат Госдумы Галина Старовойтова.

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