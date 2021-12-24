"Они просто умрут". Чем грозит перенос приюта для животных

Власти Москвы переносят Кожуховский приют для животных на 85 км от нынешнего местоположения – за 41 км от МКАД на территорию мусорного полигона ТБО "Малинки" в Краснопахорском поселении Троицкого административного округа Москвы. Волонтеры, помогающие животным, возмущены – они опасаются, что после переезда в далекое и труднодоступное место 3000 собак и 400 кошек останутся без их помощи и могут погибнуть.

Формально приют находится в ведении ГБУ "Автомобильные дороги ВАО". Но фактически его сотрудники не способны заботиться о животных: их не выгуливают, не лечат, не пристраивают в семьи, а часто не кормят и не дают воду. Все время, пока приют существует, этим занимаются волонтеры, они же ищут деньги на лечение животных и новых хозяев. С 2008 года кураторам приюта удалось пристроить 7000 собак и 1500 кошек.

Волонтер Кожуховского приюта Анна Демиденко рассказала Радио Свобода, что о переносе приюта им говорили давно, но долго не открывали, куда именно перевезут животных. Недавно зоозащитники выяснили, что приют переселяют в крайне неудобное место: 41 км от МКАД по Калужскому шоссе в Краснопахорском поселении в Новой Москве на территорию бывшего мусорного полигона. Волонтеры и врачи не смогут туда добираться и контролировать животных, собаки и кошки останутся без корма и воды, с ними не будут гулять, их не будут лечить, и все это может привести к их гибели, опасается Анна Демиденко:

Старые собаки могут не выдержать переезда

– Весь этот год мы задавали вопрос: куда переводят приют? Мы писали в префектуру, писали депутатам, и на все это мы получали ответы, что вопрос пока на рассмотрении, место не найдено, не волнуйтесь, все будет хорошо. Буквально три дня назад нам слили информацию и прислали документ – протокол, который подписан еще октябрем месяцем. Там написано, что до 25 февраля 2022 года наш приют собираются перевезти в поселение вблизи деревни Чириково Краснопахорского поселения. Конечно, мы рванули туда, чтобы исследовать территорию, и решили заехать в администрацию. В администрации мы получили подтверждение, что, оказывается, еще с лета все письма уже получены, подписаны Собяниным, уже на кадастровой карте выделен участок под наш приют. А нас до сих пор держали в неведении. Последнее письмо мы получили, по-моему, в октябре или в ноябре, где опять же утверждают: не волнуйтесь, сразу сообщим, и так далее.

– Анна, что вас не устраивает в этом новом месте?

Добраться туда общественным транспортом невозможно, машины есть не у всех

– За годы существования Кожуховского приюта сформировался костяк из 100–150 волонтеров. Многие из нас даже место жительства поменяли, чтобы быть ближе к нему. У многих волонтеров нет своего автотранспорта. Вот я вчера ехала туда 2,5 часа на машине. Я находилась в 20 километрах от этого полигона, была в гостях, и я ехала туда 2,5 часа. Во-первых, это 40 километров от МКАДа, и добраться туда общественным транспортом невозможно. Из Москвы надо добраться до Подольска, из Подольска ходят электрички, с электрички вы можете пересесть на единственный рейсовый автобус. В общем, туда не добраться.



– Сколько животных сейчас в вашем приюте, в каких условиях они содержатся и в чем заключается помощь волонтеров?

– На сегодняшний день в нашем приюте содержится около 3 тысяч собак, порядка 350–400 кошек. Выгул собак осуществляется только силами волонтеров. То есть работники приюта этим вопросом не занимаются. Как правило, хотя бы раз в неделю каждый волонтер имеет свой волонтерский день и едет специально в приют, чтобы собак выгулять. Иначе собаки просто остаются без движения, закрытые в клетках. Когда в прошлом году была пандемия, и нас всех закрыли на 2,5 месяца, все это время собаки сидели в клетках. Это чревато тем, что атрофируются конечности, а внутри вольера начинается просто бойня. То есть этого контроля работники приюта не проводят, это все на плечах волонтеров. Волонтер занимается пиаром животных, то есть это фотосессии. Корм, лечение, вывезти животное в ветклинику – волонтеры на это открывают сборы, своими силами лечат животных. Надо приглашать гостей, некоторые организации приезжают и устраивают "день помощи". Даже потенциальной семье, которая захочет собаку, пенсионерам в новое место не доехать. И само это место там – это свалка, которую закрыли в 2015 году силами местного населения. Это полигон. А рядом находится самое огромное кладбище.

– А почему они именно это место выбрали?

Нас просто выкидывают, не нужны в Москве муниципальные приюты

– Ну, здесь все очень просто – подальше от Москвы, и никто не заморачивается, что это за место. Нас просто выкидывают, не нужны в Москве муниципальные приюты, весь этот хлам переводят подальше, далеко за МКАД, под Калугу, под Тулу. А где-нибудь подальше и бюджетные средства пилить легче. Это уже просто напрямую волонтеры говорят.



–Если приют туда перенесут, чем это грозит животным?

– Первая угроза нависает уже в сам момент перевозки приюта. Потому что в приюте из 3 тысяч собак как минимум половина – это старики, которые просто даже могут не выдержать поездки. Потом какой-то процент – это агрессоры, несоциальные собаки, и причина в том, что у нас просто не хватает рук, чтобы социализировать собаку. Собака злая, волонтер начинает с ней общаться, социализировать, далее начинает ее пиарить и пристраивает в дом – вот это логическое завершение. Агрессоров, несоциальных собак туда тоже будет очень сложно довезти. А без контроля волонтеров в новом месте будет просто геноцид, – уверена волонтер Анна Демиденко.

Я думаю, в планах властей – убрать все приюты из города

Радио Свобода отправило запрос в ГБУ "Автомобильные дороги Москвы", в ведении которых находятся муниципальные приюты для животных. Мы попросили чиновников объяснить принцип выбора нового места для Кожуховского приюта. На момент публикации материала нам не ответили. Куратор животных Кожуховского приюта Ксения Васильченко говорит, что, если у волонтеров не будет возможности контролировать работу приюта, животные погибнут:

– То, что приют будет перенесен, мы знаем давно. Первая стройка вокруг нас началась лет семь назад, и за последние два года нас обложили со всех сторон. У нас прямо у забора приюта построено здание Технопарка. С начала этого года мы бомбили чиновников вопросом: куда нас переселяют, есть ли уже участок, есть акт выбора участка? Мы получали дежурные отписки, что участка пока нет, но доходили слухи, что нас все-таки переселяют за ЦКАД, в Новую Москву. Это были слухи, и у нас были связаны руки, потому что не было никаких документов на руках. Но на днях у нас появились доказательства того, что нас действительно выселяют за ЦКАД. Город растет, земля в городе дорогая, приют среди жилых домов и рядом с Технопарком, видимо, неудобен. Что будет с остальными московскими приютами – неизвестно. Я думаю, что в планах властей – убрать все приюты из города.

– Как бы вы описали общую ситуацию с приютами в Москве?

Если им сейчас, зимой, не налить теплой воды, процентов 20 умрут

– Всего в Москве 12 приютов, которые существуют с 2008 года. Первое время они управлялись коммерческими структурами, выигравшими тендер. Но после скандала с приютом "Бано Эко" в Вешняках было принято решение, что они уходят под госуправление. Конкретно наш приют управляется ГБУ "Автомобильные дороги ВАО". Это вообще довольно болезненная тема. Животных меньше не становится, приюты все заполнены. Еще в 2008 году маленькие приюты были расположены близко к центру, а большие – по периметру города. Приюты управляются на основе регламента, который не соблюдается процентов на 80. Собаки не покидают свои вольеры, если к ним не приехали волонтеры. Вот у меня 107 собак, собаки выходят из вольеров только тогда, когда приезжаю я или мои коллеги, то есть один-два раза в неделю им всем достается по 20 минут выгула. И так во всех приютах: гуляют только волонтеры, хотя в регламенте прописано, что два раза в день должны гулять рабочие. Понятно, что никто нигде этого не делает и не будет делать. Если им вовремя вот сейчас, зимой, не налить теплой воды, процентов 20 умрут. Потому что они едят сухой корм.

– Что будет, если приют переедет?

Без нас там будет твориться беспредел

– Если нас переселяют за ЦКАД, то мы потеряем большую часть волонтеров, которые физически не смогут добраться в приют. Машины есть далеко не у всех. Большинство собак живы только благодаря контролю волонтеров: в наше отсутствие у них нет воды, еды и так далее. То есть мы некое такое всевидящее око, а бесконтрольно там будет твориться беспредел, потому что управляющей компании это все просто не нужно. Из приюта уйдут все врачи, потому что туда добраться три часа в одну сторону. У нас очень хорошая команда врачей, их всего человек восемь на 3 тысячи собак и 400 котиков, они просто не доедут. Ну, и третье, к нам перестанут приезжать гости, потенциальные хозяева, потому что не у всех есть возможность потратить два-три часа на дорогу в один конец.



– Неужели люди, которые организовывают переезд приюта, этого не понимают?



– Ну, это страна такая, такое отношение к бездомным животным и к этой проблеме вообще. Мы много лет пытаемся это изменить на законодательном уровне: и вообще отношение к животным, и отношение к безнадзорным животным, да и к породистым, но ситуация не меняется. Мы черпаем ложкой море. Конечно, в обществе произошли перемены: многие теперь берут собак из приютов. Но для чиновников все эти приюты до сих пор показуха, и на этом все заканчивается.