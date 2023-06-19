За демонстрацию ЛГБТ-отношений в России завели уже 33 дела

В России за демонстрацию ЛГБТ-отношений завели уже 33 административных дела. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на депутата от "Единой России" Александра Хинштейна.

Протоколы начали выписывать с апреля 2023 года. Решения вынесены пока по трём из них: компании Peers.TV и "Триколор Кино и ТВ" оштрафовали на миллион рублей каждую, а также должностное лицо последней – на двести тысяч рублей. Хинштейн отказался говорить, какие конкретно нарушения были выявлены.

Также дела завели на другие крупные российские онлайн-кинотеатры и телеканалы, в том числе на More.tv, Ivi, Start и "ТВ-3 Россия".

По словам представителя Start, протокол на компанию составили из-за некорректно указанного возрастного ценза в фильме "Идеальные незнакомцы" – "16+". Согласно российскому законодательству, среди несовершеннолетних запрещена любая демонстрация ЛГБТ-отношений.