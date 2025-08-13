Онлайн-саммит Зеленского, лидеров европейских стран и Трампа: что известно

Президент Украины Владимир Зеленский, лидеры ряда европейских стран, ЕС и НАТО в среду проведут переговоры в режиме видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Встреча пройдёт за два дня до запланированных переговоров Трампа и президента России Владимира Путина в Анкоридже. В чём европейские лидеры попытаются убедить Трампа?

Онлайн-саммит — последний шанс Украины повлиять на Трампа перед его встречей с Путиным. И узнать его позицию. "Сейчас никто не знает, что Трамп хочет получить от Путина в пятницу", — говорит Axios анонимный украинский высокопоставленный чиновник.

Однако ряд высказываний президента США перед саммитом в Анкоридже пугает украинскую сторону. В частности, Трамп заявлял, что его договорённости с Путиным могут включать обмен территориями в Украине — Киев называет это для себя неприемлемым.

На фоне возможного прорыва линии обороны ВСУ в Донецкой области и протестов против решения Зеленского лишить независимости местные антикоррупционные органы, неудачные для Киева договорённости Путина и Трампа могут загнать президента Украины в угол, отмечает Axios.

Даже среди европейских участников звонка нет единой позиции о возможных уступках Киева в мирном процессе. На онлайн-саммит приглашены канцлер Германии Фридрих Мерц, лидеры Великобритании, Франции, Италии, Польши и Финляндии, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского совета Антониу Кошта и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Рютте публично допускал, что Россия оставит под контролем часть украинской территории, за это его критиковали в Европе, писал Politico.

Лидеры стран-участников встречи и Еврокомиссия в среду выступили с совместным заявлением, в котором говорится, что изменение границ невозможно силовым способом, а переговоры о мире не должны проходить без президента Зеленского. На публичном уровне большинство из них требуют и членства Украины в НАТО, хотя специальный посланник Трампа Кит Келлог говорил, что как минимум четыре страны союза считают возможным заблокировать доступ Украины к союзу.

США фактически исключили Европу из своих переговоров с Россией. Как отмечает NBC News, это ставит под сомнение и возможность сегодняшнего саммита на самом деле повлиять на позиции Трампа. Госсекретарь США Марко Рубио неделю назад заявлял, что позиции Вашингтона и Москвы должны быть "почти полностью согласованы" перед очными переговорами Трампа и Путина.

В интервью во вторник он рассказал, что президент чувствует необходимость "посмотреть Путину в глаза", чтобы понять, есть ли у них возможность найти соглашение.