Белый дом назвал оговоркой слова Трампа о его поездке в Россию

Белый дом назвал оговоркой слова президента США Дональда Трампа о его поездке в Россию. Ранее в понедельник политик заявил на пресс-конференции, что в пятницу посетит Россию, чтобы увидеться с президентом Владимиром Путиным.

В пятницу, 15 августа главы России и США планируют саммит на Аляске. Пресс-конференция была посвящена вводу Национальной гвардии в Вашингтон для борьбы с преступностью.

"Мне просто стыдно находиться тут [в Вашингтоне]. В пятницу я поеду в Россию встречаться с Путиным. Я не хочу, чтобы говорили о том, какой опасной, грязной и отвратительной стала эта некогда прекрасная столица", — отметил Трамп.

Кроме того, президент США сообщил, что вводит в прямое федеральное управление в полиции округа Колумбия, штат Вашингтон.





О готовящейся встрече на Аляске президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, посвященной перспективам окончания войны в Украине, было объявлено 8 августа. Согласно утечкам, касающимся возможного мирного соглашения между Киевом и Москвой, на которое может пойти Россия и с которым готовы согласиться США, в проекте соглашения есть пункты о территориальных уступках Украины.

Зеленский заявил 9 августа, что Украина не будет "дарить свою землю". В социальных сетях он написал, что "не видит сдвигов в российской позиции".

Источники NBC News сообщали, что Белый дом рассматривает возможность пригласить президента Украины Владимир Зеленского на Аляску.

По данным Bloomberg, в среду, 13 августа, Зеленский и лидеры Франции, Германии, Великобритании, Италии, Польши и Финляндии проведут онлайн-встречу с президентом США Дональдом Трампом. В разговоре также примет участие вице-президент США Джей Ди Вэнс.

По словам представителя канцлера ФРГ, стороны обсудят усиление давления на Россию, подготовку возможных мирных переговоров и вопросы территориальных претензий и безопасности.

Новость дополняется



