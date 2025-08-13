Зеленский: Трамп согласен, что Украина должна получить гарантии безопасности

Президент Украины Владимир Зеленский, лидеры ряда стран ЕС и НАТО в среду провели переговоры в режиме видеоконференции с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. Комментируя итоги переговоров, Зеленский заявил, что Трамп согласен с тем, что Украина должна получить твердые гарантии безопасности. Он также подчеркнул, что санкции против России должны быть усилены, если она не согласится на прекращение огня.

"Путин блефует, говоря, что санкции не работают, они не важны. Они помогают, бьют по российской военной экономике. Да, у них больше оружия, артиллерии, но в три раза больше потерь. Я сказал Трампу, что Путин не хочет мира, он хочет оккупации нашей страны. Мы продолжим давление ради мира, усиление не только американских, но и европейских санкций", - сказал Зеленский.

"Формат переговоров: все, что касается Украины, должно обсуждаться с Украиной. Мы поддерживаем трехсторонний формат переговоров. Должна быть остановка огня, должны быть гарантии безопасности. Президент Трамп заявил, что поддерживает эти предложения", — цитируют президента Украины информационные агентства.

Канцлер Германии Фридрих Мерц на совместной с Зеленским пресс-конференции в Берлине отметил, что Украина готова обсуждать с Россией территориальные вопросы, но отправной точкой для переговоров должна стать текущая линия "боевого соприкосновения". По словам Мерца, юридическое признание захваченных Россией территорий "не обсуждается".

"Война продолжается. Это зависит от гарантий безопасности. Это наша европейская проблема. Украина находится на первой линии борьбы с русским империализмом. Вспомните, они начали еще в 2008 году на Кавказе и могут пойти дальше", — заявил, в свою очередь, президент Франции Эммануэль Макрон.

Онлайн-саммит проводился с целью согласовать позиции Украины, ее союзников в Европе и США перед встречей Трампа с президентом России Владимиром Путиным, которая состоится в пятницу в Анкоридже. "На Аляске должны быть соблюдены фундаментальные интересы безопасности Европы и Украины. По этому вопросу между Европой и США достигнуто общее согласие", — отметил после саммита Фридрих Мерц.

Лидеры стран-участников встречи и Еврокомиссия в среду выступили с совместным заявлением, в котором говорится, что изменение границ невозможно силовым способом, а переговоры о мире не должны проходить без президента Зеленского. На публичном уровне большинство из них требуют и членства Украины в НАТО, хотя специальный посланник Трампа Кит Келлог говорил, что как минимум четыре страны союза считают возможным заблокировать доступ Украины к союзу.

Госсекретарь США Марко Рубио неделю назад заявлял, что позиции Вашингтона и Москвы должны быть "почти полностью согласованы" перед очными переговорами Трампа и Путина.

В интервью во вторник он рассказал, что президент Трамп чувствует необходимость "посмотреть Путину в глаза", чтобы понять, есть ли у них возможность прийти к соглашению.



