Исследование ООН: 83% опрошенных предвзято относятся к женщинам

Более 83% опрошенных в 60 странах мира имеют предрассудки в отношении женщин, следует из данных нового исследования Программы развития ООН.

Согласно опросам, проведённым в 2017-2022 годах, к женщинам предвзято относятся 81% женщин и 85% мужчин. Они высказали предубеждения в политической, экономической и образовательной сферах, а также в области физической неприкосновенности женщины. За десять лет со времени последнего исследования цифры практически не изменились, отмечают авторы доклада.

Около половины опрошенных считают, что мужчины лучше справляются с ролью политического лидера и руководителя бизнеса, чем женщины. Почти 67% оправдывают избиение жён мужчинами и/или считают любые аборты неоправданными.

Среди опрошенных россиян 9 из 10 имеют предрассудки в отношении женщин. Порядка 70% заявили о превосходстве мужчины над женщиной в политического и экономического лидерства, почти 57% – в области физической неприкосновенности женщины. При этом с 2010-х годов ситуация улучшилась только в политической сфере – менее чем на полпроцента. В остальных она ухудшилась.

Самыми непредвзятыми в отношении женщин оказались новозеландцы: больше 72% из них не имеют ни одного предрассудка. В Таджикистане предубеждения к женщинам высказали 99,9% опрошенных. Причём не нашлось ни одного мужчины, который бы полностью непредвзято относился к женщинам, – то же зафиксировано в Ливии и Нигерии. В Пакистане ни одна женщина не отвергла все предрассудки о себе же.

Среди причин торможения прогресса в области прав женщин, несмотря на движения феминисток и акцию #MeToo, эксперты называют захват власти в Афганистане радикальным движением "Талибан", избрание Дональда Трампа президентом США и "антифеминистского" лидера Юн Сок Ёля в Южной Корее.

"Меня обнадёживает, что в большинстве своём молодёжь явно возмущена этим отступлением и стремится к равноправному обществу", – считает Хайди Штёкль, немецкая исследовательница гендерного насилия.