ООН обеспокоена замедлением экспорта зерна из украинских портов

В ООН обеспокоены продолжающимся замедлением в реализации соглашения по экспорту украинского зерна через черноморские порты, заявил в четверг пресс-секретарь организации Стефан Дюжаррик.

По его словам, лишь 33 судна вышли из украинских портов в мае, что составляет менее половины от объемов отгрузки в апреле. Дюжаррик отметил, что международная организация намерена способствовать полному возобновлению соглашения с участием Украины и России.

Ранее в четверг украинское министерство реконструкции и инфраструктуры заявило, что зерновая инициатива по экспорту сельхозпродукции из Украины по Черному морю снова приостановлена. Украинское министерство обвинило в этом Россию. Утверждается, что она заблокировала регистрацию судов во всех украинских портах.

"Совместный координационный центр в Стамбуле (курирующий инициативу) заявил о невозможности составления плана инспекции на 1 июня в связи с очередным необоснованным отказом российской делегации в регистрации прибывающего флота", — приводит сообщении Киева "Голос Америки".

Украина назвала российские действия "грубым нарушением" сделки. Украинская сторона заявляет, что, начиная с середины апреля, Россия "необоснованно ограничила" работу по соглашению. 50 судов сейчас ожидают досмотра в территориальных водах Турции и готовы доставить за рубеж 2,4 млн тонн украинского суда. Некоторые суда ждут проверки более 3 месяцев.

Реакция российских властей на заявление пока не приводится.

В мае Россия согласилась на продление зерновой сделки ещё на два месяца, но подчеркнула, что действие соглашения может быть прекращено, если не будут устранены препятствия для экспорта российского зерна и удобрений.