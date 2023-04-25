Лавров заявил о тупике в Черноморской зерновой инициативе

Россия ценит усилия ООН по реализации зерновой сделки, но ситуация по вывозу продовольствия и удобрений из черноморских портов Украины находится в тупике. Об этом на пресс-конференции в Нью-Йорке заявил глава МИД России Сергей Лавров. Трансляция велась на сайте ООН.

По словам министра, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пытается договориться со странами, объявившими санкции против России из-за её агрессии в отношении Украины, но результатов пока нет. В частности, Россельхозбанк, по словам Лаврова, до сих пор отключен от SWIFT.

Вместе с тем, СМИ ранее неоднократно писали, что Россия вывозит из оккупированных регионов Украины зерно под видом своего. В частности, на днях газета The Wall Street Journal писала, что украинская Генпрокуратура попросила Турцию задержать сухогруз, допросить капитана и команду, а также взять образцы продовольствия. По данным ведомства, судно перевозит ворованный ячмень, загруженный в октябре прошлого года в Керченском проливе.

Власти Турции не ответили на запросы The Wall Street Journal, но дипломатические источники газеты рассказали, что в последние месяцы Анкара скрытно приняла меры для пресечения закупок вывезенного украинского зерна. Поводом для таких мер стала публичная просьба Украины к Турции по задержанию другого судна, предположительно, с украденным зерном. Инцидент произошел прошлым летом.

Лавров во время сегодняшней пресс-конференции подтвердил, что в понедельник, 24 апреля, Гутерриш передал письмо на имя президента России Владимира Путина. В документе, по данным ООН, предлагаются пути для расширения и продления зерновой сделки с учетом позиций, высказанных сторонами. Лавров назвал письмо Гутерриша Путину "личной перепиской" и выразил надежду, что оно не утечёт в открытый доступ.

Аналогичные письма Гутерриш отправил и остальным участникам зерновой сделки – Украине и Турции, при посредничестве которой Киев и Москва в июле прошлого года заключили соглашение о вывозе продуктов и удобрений по Чёрному морю.

Соглашение, известное как Черноморская зерновая инициатива, было заключено отдельно Россией и Украиной с ООН и Турцией в Стамбуле в июле прошлого года и с тех пор продлевалось дважды.

До июля прошлого года после февральского нападения России на соседнюю страну порты Украины были полностью заблокированы. ООН и многие страны заявляли, что блокада экспорта продовольствия из страны может привести к глобальным последствиям вплоть до голода в беднейших странах.

В марте этого года сделка была продлена до 18 мая. Украина и страны Запада обвиняют Россию в использовании продовольствия как средства дестабилизации и инструмента геополитического давления. Страны G7 в очередной раз призвали Россию к продлению зерновой инициативы.

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