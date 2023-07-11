ООН: первая неделя июля стала самой жаркой в истории наблюдений

Первая неделя июля стала самой жаркой в истории наблюдений, следует из данных Всемирной метеорологической организации ООН.

В ООН объяснили, что температурные рекорды обусловлены изменением климата и началом погодного явления Эль-Ниньо – повышения температуры экваториальных вод Тихого океана. Ранее в ООН отчитывались о "самом жарком июне" в истории наблюдений. В организации прогнозируют новые рекорды до 2024 года.

Согласно графику Института изменения климата при Университете штата Мэн, средняя температура на Земле начала бить рекорды ещё 22 июня. Максимальное её значение – 17,23°C – было зафиксировано 6 июля.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что нынешняя ситуация демонстрирует, что "изменение климата вышло из-под контроля".

Помимо суши, теплеют и океанические воды. Это "может оказать разрушительное воздействие на окружающую среду", считают во Всемирной метеорологической организации (ВМО). "Если океаны значительно потеплеют, это повлияет на атмосферу, на морской лёд и льды во всём мире", – сказал Майкл Спэрроу, руководитель программы исследования мирового климата ВМО. По его мнению, последствия Эль-Ниньо будут ощущаться ещё острее к концу этого года.

Эль-Ниньо обычно приводит к масштабным наводнениям в США, Южной Америке, Африке и в Центральной Азии. В это же время в Австралию, южную Азию, Индонезию и Центральную Америку приходят жара и засуха. В последнее время о рекордной жаре сообщали регионы Канады, США, Мексики, Перу, Ирака и Китая.

Эль-Ниньо может повлиять и на погоду в российских регионах – причём возможны колебания как в сторону жары, так и в сторону холода, говорит руководитель Института физики атмосферы Игорь Мохов.

От жары страдают люди и животные. За лето 2022 года от рекордной жары в Европе погибли более 61 тысячи человек, большинство их которых старше 80 лет. От морской жары погибают миллионы разных птиц, говорится в исследовании Вашингтонского университета.