ООН призвала РФ и Украину расследовать издевательства над пленными

В ООН призвали власти России и Украины расследовать случаи предполагаемых издевательств над пленными. Об этом сообщает CNN.

Как заявила на брифинге глава мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер, в организации видели видео с пленными, захваченными как российской, так и украинской стороной. Сейчас ООН, по её словам, проверяет эти видеозаписи, но происходящее на них "не может не вызвать обеспокоенности". Любое издевательство необходимо немедленно прекратить, подчеркнула представитель ООН, напомнив Украине и России об их обязательствах по международному гуманитарному праву.

В минувшие выходные в социальных сетях появились видеоролики, на которых, предположительно, запечатлены украинские военнослужащие, пытающие российских пленных. В ходе допроса они надевают пленным на головы мешки, а потом стреляют нескольким из них в ноги. Когда и где было снято видео, неизвестно. Командование ВСУ назвало эти видеозаписи постановочными. Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович в тот же день заявил, что Киев "относится к этому серьёзно" и проведёт немедленное расследование.

Ранее президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Петер Маурер призывал российскую и украинскую стороны достойно обращаться с пленными. В частности, он попросил не распространять фото- и видеоматериалы с пленными и гражданскими лицами. К этому также призывала Human Rights Watch.

Точное количество российских военных, попавших в плен в ходе военной операции в Украине, неизвестно. Российское Минобороны признавало, что пленные есть, но не называло даже приблизительного числа. Ранее вице-премьер Украины Ирина Верещук заявила в интервью ТСН, что в украинском плену находятся 562 россиянина. Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обращалась в Международный комитет Красного Креста с заявлением о более чем 500 попавших в плен украинцах, которых Россия готова обменять. Проверить эти утверждения в условиях активных боевых действий не представляется возможным.