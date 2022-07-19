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ООН призвала срочно вернуть на рынки продовольствие из РФ и Украины

Продовольствие российского и украинского производства следует немедленно вернуть на мировые рынки, чтобы избежать голода в ряде регионов мира. Однако для этого нужны "смелые и скоординированные политические меры", заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

По его словам, мир еще может "избежать катастрофы", если начнет действовать сейчас и сообща. "Это означает немедленную реинтеграцию производства продуктов питания Украины, а также продуктов питания и удобрений России на мировые рынки и сохранение открытой международной торговли", - подчеркнул генеральный секретарь ООН. Если бездействовать, то ситуация в следующем году может быть ещё хуже, добавил он.

Морская блокада украинских портов Россией после российского военного вторжения в Украину и невозможность экспорта украинского зерна по морю – проблема, которая уже несколько месяцев обсуждается на всех международных встречах и в ООН. Киев и Запад обвиняют в блокировке Россию, Москва настаивает, что порты блокированы по той причине, что подходы к ним заминировала Украина.

По оценкам западных экспертов, в украинских портах заблокировано около 25 миллионов тонн зерна.

В настоящее время Украина и Россия при участии ООН и Турции продолжают переговоры по восстановлению морского зернового экспорта. На прошлой неделе , по сообщениям СМИ, были достигнуты договорённости о режиме прекращения огня "в пределах географических границ" и частичном разминировании для обеспечения безопасности маршрутов.

Вчера помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин обсудит вывоз зерна с Украины 19 июля на встрече с президентом Турции Реджепом Эрдоганом в Тегеране.

Международные агентства по оказанию гуманитарной помощи предупреждают, что страны Африки, Ближнего Востока и других регионов столкнутся с острой нехваткой продовольствия, если украинское зерно не будет доставлено вовремя.

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