РФ совершила более 70 внесудебных казней мирных украинцев - ООН

С начала полномасштабного военного вторжения в Украину на захваченных Россией украинских территориях совершены внесудебные казни более 70 мирных жителей, задержанных оккупационными властями. Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе мониторинговой миссии Управления верховного комиссара ООН по правам человека под названием "Задержание гражданских лиц в контексте вооруженного нападения Российской Федерации на Украину".

По данным авторов доклада, речь идет о 72 мужчинах и пяти женщинах. Согласно отчёту, по меньшей мере ещё один задержанный умер "в результате пыток, негуманных условий содержания и/или отказа в необходимой медицинской помощи".

Всего за период с 24 февраля 2022 года по 23 мая 2023 года, который охватывает исследование, мониторинговой миссии ООН удалось подтвердить произвольные задержания более чем 800 человек на занятых Россией украинских территориях.

В докладе также говорится, что и Украина нарушала международное право, произвольно задерживая гражданских лиц, — но в значительно меньших масштабах.

В ходе подготовки доклада эксперты ООН опросили более тысячи человек, задержанных, их родственников, адвокатов, правозащитников и чиновников. Информация, полученная в ходе опросов, была перепроверена и подтверждена наблюдениями на местах, документами и информацией из открытых источников.

Россия доклад ООН пока не комментировала.

В марте мониторинговая миссия ООН в очередном докладе о положении с правами человека на территории Украины в ходе продолжающегося российского вторжения зафиксировала почти шесть тысяч жертв среди гражданского населения. Более 1600 из них были убиты. Кроме того в докладе упоминаются 40 внесудебных расправ с пленными с обеих сторон.