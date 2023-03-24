Миссия ООН представила доклад о правах человека и пленных в Украине

Мониторинговая миссия Управления верховного комиссара ООН по правам человека представила очередной доклад о положении с правами человека на территории Украины в ходе продолжающегося российского вторжения. В документе проанализированы события с 1 августа прошлого года по 31 января 2023-го.

За отчётный период расследователи ООН зафиксировали почти шесть тысяч жертв среди гражданского населения. Более 1600 из них были убиты. Реальное число жертв может быть гораздо больше, так как в доклад включались только подтверждённые сведения.

С октября прошлого года в результате российских атак по объектам гражданской инфраструктуры Украины погибли более 100 мирных граждан, почти 400 получили ранения, говорится в докладе. Авторы документа зафиксировали повреждения или разрушения более 100 медицинских и почти 180 учебных учреждений.

Сотрудники ООН задокументировали убийство 21 мирного жителя российскими военнослужащими. В это число входят как внесудебные казни, так и отдельные нападения на гражданских лиц.

В ходе мониторинга миссия зафиксировала не менее 25 случаев расправ над российскими военнопленными, предположительно совершёнными военнослужащими Украины, и 15 случаев вероятных расправ над украинскими военнопленными. Глава мониторинговой миссии ООН Матильда Богнер утверждает, что 11 казней украинских солдат из 15 совершили наёмники так называемой ЧВК "Вагнер".

Власти Украины начали досудебное расследование пяти вероятных расправ над российскими пленными, отметила Богнер.

Украинский уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец не согласился с выводами ООН. Чиновник обратил внимание, что Киев хотел бы получить от организации факты о вероятных нарушениях со стороны украинцев.

Лубинец также выразил удивление, что во время его неоднократных личных встреч с главой миссии Матильдой Богнер "ни разу не был затронут вопрос об обращении с российскими военнопленными".

Доклад ООН основан на опросе 400 военнопленных, 142 из которых — украинцы, находившиеся в российском плену, а 258 — российские военнослужащие, освобожденные из украинского плена. У мониторинговой миссии не было доступа к военным, находящимся в плену в России или на оккупированных российскими войсками территориях.

Российская сторона доклад ООН пока не комментировала.