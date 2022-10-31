ООН, Турция и Украина согласовали движение судов с украинским зерном

Организация Объединённых Наций (ООН), Турция и Украина согласовали движение 31 октября 16 судов по Чёрному морю в рамках соглашения по экспорту украинского зерна. Суда находятся в турецких территориальных водах. Об этом сообщает Reuters. Договоренности достигнуты без участия России, спустя сутки после того, как Москва вышла из так называемой зерновой сделки, разрешающей вывоз продовольствия из украинских портов.

В заявлении Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле, где работают российские, украинские, турецкие представители, а также сотрудники ООН, говорится, что Турция, Украина и ООН также договорились о проведении с понедельника 31 октября инспекций на 40 судах, выходящих из портов Украины. В СКЦ добавили, что российскую делегацию уведомили об этих планах.



В то же время российский источник в СКЦ сообщил РИА "Новости", что принятые Киевом, Анкарой и ООН без участия Москвы решения о движении судов в рамках зерновой сделки Россию ни к чему не обязывают.