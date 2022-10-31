ООН, Турция и Украина согласовали движение судов с украинским зерном

Организация Объединённых Наций (ООН), Турция и Украина согласовали движение 31 октября 16 судов по Чёрному морю в рамках соглашения по экспорту украинского зерна. Суда находятся в турецких территориальных водах. Об этом сообщает Reuters. Договоренности достигнуты без участия России, спустя сутки после того, как Москва вышла из так называемой зерновой сделки, разрешающей вывоз продовольствия из украинских портов.
В заявлении Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле, где работают российские, украинские, турецкие представители, а также сотрудники ООН, говорится, что Турция, Украина и ООН также договорились о проведении с понедельника 31 октября инспекций на 40 судах, выходящих из портов Украины. В СКЦ добавили, что российскую делегацию уведомили об этих планах.
В то же время российский источник в СКЦ сообщил РИА "Новости", что принятые Киевом, Анкарой и ООН без участия Москвы решения о движении судов в рамках зерновой сделки Россию ни к чему не обязывают.
- "Зерновая сделка" была заключена между Россией и Украиной при посредничестве ООН и Турции 22 июля. Первое судно с продовольствием вышло из Одессы 1 августа.
- По данным ООН, с 1 августа до 28 октября из украинских портов было отгружено более 9 миллионов тонн зерна и других продуктов питания.
- 29 октября Россия на неопределенный срок приостановила свое участие в "зерновой сделке" после атаки беспилотников на военные корабли в аннексированном Севастополе, о которой Украина официально не сообщила. По версии Минобороны России, атаке подверглись корабли, которые были задействованы в обеспечении безопасности "зернового коридора".
- МИД России обвинил в атаке Украину, которой, по его версии, помогали британские специалисты. В Лондоне эти утверждения отвергли, а в Киеве заявили, что Москва лишь искала повода для того, чтобы перестать выполнять свои обязательства.
- США и ЕС призвали Москву отменить это решение. В ООН и Турции выступили против шагов, ставящих зерновую сделку под угрозу.
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