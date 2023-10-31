ООН: удар по Грозе нанесла Россия, все погибшие - мирные жители

В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека подтвердили, что причиной гибели 59 человек в селе Гроза в Харьковской области Украины 5 октября стал российский ракетный удар. Все погибшие, как утверждается, были гражданскими лицами.

Российский представитель в ООН ранее фактически признал, что российские военные нанесли удар, однако утверждал, что среди убитых были военные и некие "видные неонацисты".

31 октября был опубликован доклад Управления верховного комиссара ООН под названием "Нападение на поминки в Грозе 5 октября 2023 года". В информационном сообщении ведомства констатируется, что 5 октября ракета попала в кафе в небольшом селе Гроза на востоке Украины, в результате чего погибли 59 человек, присутствовавших на поминках. "Это был один из самых смертоносных инцидентов для гражданского населения с февраля 2022 года", - отмечается в сообщении.

В докладе делается вывод, что есть все разумные основания полагать, что "ракета была запущена российскими вооружёнными силами" и что "не было никаких признаков присутствия военнослужащих или каких-либо других законных военных целей на территории кафе или вблизи неё во время нападения". Отчёт основан на данных, собранных Мониторинговой миссией по правам человека в Украине .

Поминки были организованы по погибшему военнослужащему. Однако, как говорится в докладе, все убитые – 36 женщин, 22 мужчины и восьмилетний мальчик – были гражданскими лицами. Ведомство ООН приходит к выводу, что "российские вооружённые силы либо не сделали все возможное для проверки того, является ли цель военным объектом, либо намеренно нацелились на гражданских лиц или гражданские объекты". Отмечается, что и то, и другие - нарушение международного гуманитарного права.

Российские власти утверждают, что военные в Украине не наносят целенаправленные удары по гражданским целям. В Москве либо вовсе отрицали такие удары, либо утверждали, что мирные жители гибли вследствие ошибок украинской ПВО или же потому, что находились на военном объекте. Выступая на заседании Совета безопасности ООН, российский представитель Василий Небензя не сказал прямо, что удар по Грозе нанесла Россия, однако заявил, что в момент удара "там проходили похороны одного из высокопоставленных украинских националистов... Не случайно на снимках, опубликованных в соцсетях сразу после удара, почти все тела принадлежат мужчинам призывного возраста". Данные как украинской стороны, так и ООН противоречат этим утверждениям.