ООН: в Украине за время войны погибли 9 614 мирных жителей

Число погибших мирных граждан в Украине с начала полномасштабного российского вторжения составило на начало сентября 9 614 человек, свыше 17 с половиной тысяч получили ранения, говорится в новом отчёте Управления Верховного комиссара ООН по правам человека. Отмечается, что почти треть жертв приходятся на Донецкую и Луганскую область.

В ООН при этом традиционно подчёркивают, что речь идёт только о задокументированных случаях и реальное число жертв может быть значительно выше. Это связано с невозможностью получить объективную информацию из мест, где идут интенсивные боевые действия, а также из районов, которые оккупированы российскими войсками.

Ранее в Организации Объединённых Наций отказались квалифицировать действия российских военных как геноцид. Глава Независимой комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине Эрик Мёсе заявил, что он и его коллеги "не располагают достаточными доказательствами, которые соответствовали бы юридическим требованиям Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него". Чтобы признать преступление геноцидом, нужен умысел физически или биологически уничтожить определённую группу, пояснил Мёсе.

18 сентября Международный суд ООН рассмотрит иск Украины против России по делу о нарушении Конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.