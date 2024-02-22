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ООН: Война РФ против Украины привела к страшным жертвам

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк

Война России против Украины привела к страшным человеческим жертвам и причинила страдания миллионам людей. С таким заявлением выступил в четверг Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк. Заявление прозвучало в четверг, в преддверии второй годовщины полномасштабного российского вторжения в Украину.

Ущерб, нанесенный войной, будет ощущаться на протяжении поколений, подчеркнул Тюрк. "Полномасштабное вторжение Российской Федерации в Украину привело к страшным человеческим жертвам, причинив огромные страдания миллионам мирных жителей, – сказал он.

Фолькер Тюрк напомнил, что миллионы украинцев были перемещены, тысячи – потеряли жилье, а сотни больниц и школ были повреждены или разрушены.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека заявило, что за последние два года абыли зарегистрированы "широко распространенные пытки, жестокое обращение и произвольные задержания гражданских лиц российскими вооруженными силами".


Управление ООН по правам человека заявило, что оно также зафиксировало нарушения, совершенные украинскими военными и силами безопасности, "хотя и в меньшей степени, чем те, которые совершают российские войска".

В своем последнем докладе ведомство ООН по наблюдению за соблюдением прав человека в Украине сообщило, что подтвердило гибель 10 582 мирных жителей в результате конфликта, начиная с 24 февраля 2022 года. Согласно имеющимся данным, еще 19 875 гражданских лиц были ранены.

Независимый специальный докладчик ООН по правам человека в России Марьяна Кацарова заявила, что вторжение в Украину сопровождается в России репрессиями против гражданского общества.

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