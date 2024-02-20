Какие уроки можно извлечь за прошедший период войны? Как могут развиваться в ближайшее время события на фронте? И сколько еще времени может продолжаться российско-украинская война? Гости Виталия Портникова – Александр Зинченко, украинский историк, сценарист, журналист, и Юрий Федоров, российский военно-политический эксперт. Эфир в 20:30.
Десять лет и два года. Эфир в 20:30
Российско-украинская война: основные вехи. Обсуждают Александр Зинченко и Юрий Федоров
Какие уроки можно извлечь за прошедший период войны? Как могут развиваться в ближайшее время события на фронте? И сколько еще времени может продолжаться российско-украинская война? Гости Виталия Портникова – Александр Зинченко, украинский историк, сценарист, журналист, и Юрий Федоров, российский военно-политический эксперт. Эфир в 20:30.
Главные новости
Выбор Свободы
Популярное
1
Форум