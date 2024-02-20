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Дороги к свободе

Десять лет и два года. Эфир в 20:30

Российско-украинская война: основные вехи. Обсуждают Александр Зинченко и Юрий Федоров

Какие уроки можно извлечь за прошедший период войны? Как могут развиваться в ближайшее время события на фронте? И сколько еще времени может продолжаться российско-украинская война? Гости Виталия Портникова Александр Зинченко, украинский историк, сценарист, журналист, и Юрий Федоров, российский военно-политический эксперт. Эфир в 20:30.

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