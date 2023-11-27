Опасавшийся депортации в Россию уроженец Чечни покинул Кыргызстан

Уроженец Чечни Мансур Мовлаев покинул Кыргызстан, чтобы не быть выдворенным в Чечню, где ему грозит опасность. Он сделал это после того, как Бишкекский городской суд утвердил ему приговор по делу о незаконном переходе границы и постановил депортировать в Россию, сообщил редакции Кавказ.Реалии его адвокат Бакыт Автандил.

Местонахождение Мовлаева не раскрывается в целях безопасности, заявил защитник. "Он покинул республику, чтобы не быть депортированным. Каким образом, я не знаю. Можно сказать, что он единолично исполнил решение суда и самостоятельно покинул пределы Кыргызстана", – рассказал адвокат. Власти не сообщали о том, что Мовлаев покинул страну через какой-либо из погранпереходов.

Ранее Мовлаева приговорили к шести месяцам лишения свободы и депортации за незаконное пересечение границы Кыргызстана. Приговор в силу не вступил, поскольку защита его обжаловала. Защита Мовлаева парадоксальным образом настаивала на максимальном наказании - два года лишения свободы, чтобы он не был выдворен в Россию, где, по его словам, осужденного может ждать внесудебная расправа со стороны подчинённых Рамзана Кадырова.

27-летний Мансур Мовлаев – мастер спорта по тхэквондо. В 2018 году он работал инженером в "Чеченэнерго". Некоторые СМИ, а также чеченские оппозиционеры сообщали, что в 2020 году Мовлаева осудили на три года лишения свободы за критику властей республики, однако по какой именно статье, неизвестно – соответствующего решения нет на сайте судов.

Мовлаева, как сообщается, освободили условно-досрочно в 2022 году, но в августе его снова похитили сотрудники ОВД Шалинского района Чечни. Его удерживали в одной из секретных тюрем, но ему удалось сбежать и нелегально, без документов, попасть в Кыргызстан, где преследуемый находится с прошлого года, пишет сайт 24.kg. В России Мовлаева объявили в федеральный розыск по делу об экстремизме.