Open Press признана нежелательной в России

Генпрокуратура России признала работу французской организации Open Press "нежелательной" в России.

"Установлено, что её деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", – говорится в сообщении ведомства.

Компания Open Press, зарегистрированная во Франции, была основана в 2018 году бывшим российским олигархом Михаилом Ходорковским. Во французском реестре компаний указано, что 11 октября Ходорковский, как единственный акционер, начал процесс ликвидации Open Press.

Другие медиапроекты Ходорковского - "Открытые медиа" и "МБХ медиа" - в 2021 году также закрылись из-за блокировок по инициативе Генпрокуратуры России и внесения их сотрудников в реестр "СМИ-иноагентов". Сам Михаил Ходорковский также признан иностранным агентом в России.