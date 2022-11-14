Open Press признана нежелательной в России

Генпрокуратура России признала работу французской организации Open Press "нежелательной" в России.
"Установлено, что её деятельность представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности Российской Федерации", – говорится в сообщении ведомства.
Компания Open Press, зарегистрированная во Франции, была основана в 2018 году бывшим российским олигархом Михаилом Ходорковским. Во французском реестре компаний указано, что 11 октября Ходорковский, как единственный акционер, начал процесс ликвидации Open Press.
Другие медиапроекты Ходорковского - "Открытые медиа" и "МБХ медиа" - в 2021 году также закрылись из-за блокировок по инициативе Генпрокуратуры России и внесения их сотрудников в реестр "СМИ-иноагентов". Сам Михаил Ходорковский также признан иностранным агентом в России.
- Признание организации нежелательной означает, что любая её деятельность на территории России подпадает под запрет, а сотрудничество с ней может привести к возбуждению уголовного дела и наказанию в виде лишения свободы.
- Open Press станет 68-й организацией в списке "нежелательных" в России.
- Закон о нежелательных организациях в России был принят в 2015 году. Российские и зарубежные правозащитники неоднократно выступали с его критикой.
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