Видеооператора команды Навального перевели в колонию-поселение

Кассационный суд изменил видеооператору команды Навального Павлу Зеленскому, приговорённому к 1 году и 11 месяцам лишения свободы, режим отбывания наказания с колонии общего режима на колонию-поселение. Об этом сообщила адвокат осуждённого Светлана Байтурина.

В апреле прошлого года суд признал Зеленского виновным в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности с использованием интернета из-за твита о журналистке Ирине Славиной, покончившей жизнь самоубийством, а также ещё одного сообщения, в котором упоминались президент России Владимир Путин и его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Во время следствия один из ближайших соратников Алексея Навального Иван Жданов заявлял, что Павел Зеленский признал вину и отказался от адвоката - вероятно, из-за оказанного на него давления.

На свободу Зеленский должен выйти в сентябре.