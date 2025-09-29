Опознаны ещё пять офицеров, причастных к убийствам в Буче

Установлены личности ещё пяти российских офицеров, причастных к убийствам жителей Бучи, пишет британское издание The Sunday Times.

Всего независимые юристы и следователи в ходе расследования действий российских военных смогли установить личности 13 командиров российской армии, которых следствие считает ответственными за преступления, говорится в публикации.

Имена восьми военнослужащих ранее уже публично раскрывались в прессе, а еще пятерых называются впервые, среди них:

Генерал-майор Вадим Панков, командовал 45-й воздушно-десантной бригадой. Предположительно, отдал приказ об убийстве 30 жителей Бучи и заставил других горожан убирать тела погибших российских солдат.

Генерал-полковник Валерий Солодчук. Солдаты из его части были причастны к преступлениям в Буче.

Полковник Юрий Медведев. Его подчиненные, как утверждается, совершили более 40 изнасилований. По данным журналистов, Медведев был убит взбунтовавшимися российскими солдатами в 2022 году.

Командир 5-й танковой бригады, полковник Андрей Кондров. Командовал военными, причастными к грабежам и убийствах мирных жителей в Буче.

Полковник Сергей Карасев. По данным издания, он застрелил мирного жителя.

Город Буча находится примерно в 30 километрах от Киева. После отступления российских войск в 2022 году в городе были обнаружены многочисленные трупы мирных жителей. Выжившие очевидцы сообщали о массовых казнях, которые производили российские военные, а также о случаях пыток и массовом мародёрстве.

Российская сторона заявляла о непричастности своей армии к преступлениям против мирных жителей и обвинила Киев в инсценировке. За сомнение в версии Минобороны россияне подвергаются уголовному преследованию по статьям о "фейках" и "дискредитации российской армии".