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Оппозиционера Юлию Галямину отстранили от работы через сутки после восстановления через суд

Юлия Галямина

Московского оппозиционного политика Юлию Галямину отстранили от работы в Российской академии народного хозяйства и государственной службы через сутки после того, как она восстановилась в должности через суд.

"Приказ о восстановлении и о отстранении от работы подписан одним днем!", — написала она в фейсбуке. В РАНХиГС она занимает должность доцента теории и практики медиакоммуникаций Института общественных наук.

Она сообщила, что планирует обсудить эту ситуацию со своими адвокатами. Политик намерена бороться "за право учить студентов, за право выполнять свой долг и реализовывать призвание".

"Я знаю много преподавателей, которые уволились сами! И сами уехали, оставив недоученных студентов в пучине наступающей деградации. Даже не дожидаясь перитонита, пока их уволит руководство. Немного упертости не помешало бы нашему обществу. Может, тогда бы мы и не докатились до такой жизни", – заявила Галямина. Она не уточнила основания, которые университет использовал для её отстранения.

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