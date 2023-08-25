Суд восстановил на должности в РАНХиГС политика Юлию Галямину

Оппозиционный политик Юлия Галямина через суд добилась восстановления в должности доцента в Российской академии ародного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). В январе её уволили из вуза, где она преподавала. Суд счёл увольнение незаконным и взыскал с вуза 115 тысяч рублей штрафа.

Политик сообщила изданию Sota, что работать она всё равно не сможет, поскольку закон запрещает "иноагентам" преподавать в государственных вузах. Таким образом, считает Галямина, она будет уволена повторно, но уже с соблюдением нарушенной в первый раз процедуры.

Галямина работала в РАНХиГС на кафедре теории и практики медиакоммуникаций. Она стала первым преподавателем, уволенным из-за статуса так называемого иностранного агента.

Российские власти объявили Галямину "иностранным агентом" в сентябре 2022 года из-за 15 тысяч рублей, которые ей якобы перечислил берлинский Фонд Генриха Бёлля. Сама Галямина утверждает, что не помнит, получала ли она когда-либо деньги из-за рубежа.