Оппозиционный мэр Стамбула приговорён к тюремному сроку

Суд в Стамбуле приговорил мэра города Эркема Имамоглу к двум годам и семи месяцам лишения свободы за оскорбление власти. Также после освобождения ему будет запрещено заниматься политической деятельностью. Имамоглу был одним из самых ярких политиков, противостоявших президенту Турции Реджепу Эрдогану.

Суд признал "оскорблением власти" высказывание Имамоглу в 2019 году. Тогда он избирался на пост мэра Стамбула и по результатам голосования победил кандидата от правящей партии. Однако избирательный комитет признал выборы недействительными, заявив о фальсификациях. Имамоглу победил и на повторных выборах, но публично назвал членов избирательного комитета "дураками" - это суд в 2022 году счёл составом преступления. По турецкому законодательству за оскорбление власти предусматривается наказание до четырёх лет лишения свободы.

Эркем Имамоглу - член Республиканской народной партии, главной в Турции оппозиционной и светской партии, основанной реформатором и первым президентом страны Мустафой Кемалем Ататюрком. Ранее в течение 25 лет руководство Стамбула состояло из представителей консервативных исламистских партий. Имамоглу рассматривали как потенциального соперника Эрдогана на президентских выборах, которые пройдут в Турции в следующем году.