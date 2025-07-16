Оппозиционный мэр Стамбула приговорён к реальному сроку

Суд в Турции приговорил мэра Стамбула Экрема Имамоглу (его полномочия были приостановлены в связи с арестом) к году и восьми месяцам тюрьмы по одному из выдвинутых против него многочисленных обвинений - об оскорблении и угрозах в адрес прокурора города. Об этом сообщают турецкие СМИ. Суд при этом не стал ограничивать политическую деятельность Имамоглу.

Поводом для дела стали высказывания политика в адрес главного прокурора Стамбула Акына Гюрлека в январе 2025 года.

Имамоглу, который считается главным оппонентом президента Турции Реджепа Эрдогана, отрицает все обвинения. "Я боролся против злоупотребления судебной системой и против ее использования в качестве политического инструмента. Это действительно оскорбление нашей нации", – сказал он в суде.

Мэра Стамбула задержали 19 марта 2025 года – всего за несколько дней до праймериз оппозицинной Республиканской народной партии (РНП), на которых его должны были выдвинуть кандидатом в президенты на выборах 2028 года. Несмотря на арест, РНП всё же выдвинула Имамоглу кандидатом на пост главы государства.

Турецкие власти обвинили мэра Стамбула в создании и руководстве преступной организацией, подкупе, мошенничестве при проведении тендеров и незаконном получении персональных данных. Кроме того, Имамоглу вменили пособничество терроризму. По версии следствия, политик и ещё трое человек были связаны со считающейся в Турции террористической Рабочей партией Курдистана. Судебный процесс по этим обвинениям ещё не начался.

Арест Имамоглу вызвал массовые акции протеста его сторонников. Республиканская народная партия, европейские лидеры и десятки тысяч участников протестов раскритиковали его уголовное преследование как политизированное и противоречащее принципам демократии, отмечает "Настоящее Время".

Экрем Имамоглу занимал пост мэра Стамбула с 2019 года, на выборах он опередил представителя правящей партии. После его ареста временно исполняющим обязанности мэра был назначен другой представитель оппозиционной Республиканской народной партии – Нури Аслан.