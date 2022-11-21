Опрос: 41% адвокатов в России столкнулись с нарушением прав

В России работе адвокатов мешают следствие, полиция и даже суды. Как минимум 41% защитников столкнулись с нарушением профессиональных прав за последний год, следует из доклада Федеральной палаты адвокатов и Центра конституционных исследований, сообщает "Коммерсантъ".

В ходе исследования летом 2022 года были опрошены 520 адвокатов из 64 регионов России. Среди самых частых жалоб адвокатов - отказ в предоставлении процессуальных документов (более 67%) и ограничение сроков ознакомления с материалами по незаконным основаниям (55%). Кроме того, 43% жалоб связаны со случаями двойной защиты, когда следователь вызывал государственного защитника, зная, что у человека уже был платный адвокат.

С нарушением прав в судах сталкивалось почти 42% адвокатов. Меньше всего проблем у защитников было в адвокатских объединениях и адвокатских палатах - 2 и 3 процента - соответственно. О случаях физического насилия со стороны сотрудников МВД, оперативно-разыскных и следственных органов, ФСИН и судебных приставов заявили 6,5% респондентов. При этом почти треть пожаловались на психологическое насилие.

Адвокаты обжаловали 11,8% нарушений, при этом в региональную палату за помощью обратились всего 38% защитников. "Ни одно из средств правовой защиты, имеющихся в распоряжении адвокатов, не является действенным и не позволяет защитить адвоката даже от такого серьезного нарушения его профессиональных прав",— объясняют исследователи столь низкую активность.

По мнению авторов исследования, опрос адвокатов показал, что они не видят смысла бороться со следствием и полицией.

Федеральная палата адвокатов еще в июле 2020 года сообщала, что готовит законопроект об уголовной ответственности за воспрепятствование деятельности адвокатов. Уголовный кодекс предлагали дополнить статьей, которая будет аналогична той, что устанавливает ответственность за вмешательство в деятельность суда, прокуратуры и следователя. Законопроект вынесли на обсуждение, его критиковало само профессиональное сообщество. В итоге он так и не внесён на рассмотрение.