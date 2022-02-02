Суд запретил адвокатам Сафронова делать выписки из уголовного дела

Лефортовский районный суд не разрешил адвокатам обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова делать заметки при знакомстве с материалами дела. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

С жалобой в суд на запрет следователя ФСБ делать выписки из материалов дела обратилась защита.

Теперь адвокатам придётся запомнить все материалы 20-томного дела на слух и заучить их до 11 февраля. Ранее суд ограничил ознакомление адвокатов с материалами дела двумя неделями.

"Как можно в таких условиях говорить о полноценной защите доверителя и построении определенной стратегии?" - приводит слова адвокатов "Коммерсантъ".

Запрет был наложен следователем ФСБ Александром Чабаном ещё на стадии предварительного следствия и касался всех документов в деле, в том числе – несекретных. Как рассказал изданию адвокат Дмитрий Талантов, им разрешили вести записи только в секретной тетради, которая хранится в сейфе у следователя ФСБ и выдаётся лишь на несколько часов. Адвокаты Сафронова считают такую практику прямым нарушением адвокатской тайны, так как их планы по опровержению доводов обвинения находятся в прямом доступе следователей.

Как отмечает газета, судья Елена Галиханова несколько раз откладывала заседание по этому вопросу, так как следствие и прокуратура "не могли внятно объяснить свои запреты и соотнести их с нормами права".