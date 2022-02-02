Суд запретил адвокатам Сафронова делать выписки из уголовного дела

Лефортовский районный суд не разрешил адвокатам обвиняемого в госизмене журналиста Ивана Сафронова делать заметки при знакомстве с материалами дела. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
С жалобой в суд на запрет следователя ФСБ делать выписки из материалов дела обратилась защита.
Теперь адвокатам придётся запомнить все материалы 20-томного дела на слух и заучить их до 11 февраля. Ранее суд ограничил ознакомление адвокатов с материалами дела двумя неделями.
"Как можно в таких условиях говорить о полноценной защите доверителя и построении определенной стратегии?" - приводит слова адвокатов "Коммерсантъ".
Запрет был наложен следователем ФСБ Александром Чабаном ещё на стадии предварительного следствия и касался всех документов в деле, в том числе – несекретных. Как рассказал изданию адвокат Дмитрий Талантов, им разрешили вести записи только в секретной тетради, которая хранится в сейфе у следователя ФСБ и выдаётся лишь на несколько часов. Адвокаты Сафронова считают такую практику прямым нарушением адвокатской тайны, так как их планы по опровержению доводов обвинения находятся в прямом доступе следователей.
Как отмечает газета, судья Елена Галиханова несколько раз откладывала заседание по этому вопросу, так как следствие и прокуратура "не могли внятно объяснить свои запреты и соотнести их с нормами права".
- Ивана Сафронова арестовали в июле 2020 года, обвинив в госизмене. Следствие считает, что в 2017 году журналист передал чешской разведке секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве России в Африке и деятельности Вооружённых сил России на Ближнем Востоке. Кроме того, его подозревают в передаче секретных данных, которые попали к немецкой разведке.
- Сафронов полностью отрицает вину. Он утверждает, что никогда не работал на иностранные разведки и не имел доступа к секретным данным. Защита Сафронова считает, что уголовное преследование связано с его журналистской деятельностью. Журналист был автором ряда резонансных публикаций в СМИ о российской армии, космической и военной промышленности. Следователи это отрицают, но ранее они предлагали Сафронову заключить досудебное соглашение в обмен на раскрытие журналистских источников.
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