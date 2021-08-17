Опрос: 43% процента россиян считают путч 1991 года "гибельным для страны"

43 процента россиян оценивают события августа 1991 года как трагические и гибельные для страны. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра" (признан в России "НКО-иноагентом"). Это самый высокий показатель за всю историю опросов с 1994 года.

Эта точка зрения наиболее популярна среди респондентов от 40 до 55 лет и страше. В этих возрастных группах так считает почти половина опрошенных, отмечают социологи. 40 процентов респондентов оценивают события августа 1991 года как борьбу за власть. Еще 10 процентов опрошенных считают произошедшее "победой демократической революции, покончившей с властью КПСС".

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При этом ничего не знают о путче в августе 1991 года четверть опрошенных социологами россиян. Большинство из них (65 процентов) – молодёжь в возрасте до 24 лет.

При этом мнение, что в те дни не были правы ни Борис Ельцин и демократы, ни ГКЧП доминирует и укрепляется. В 2018 году так ответили 53 процента респондентов, в этом году - уже две трети опрошенных. Точка зрения о правоте ГКЧП популярнее среди россиян 55 лет и старше (15 процентов), а о правоте Ельцина и демократов — среди респондентов 18-24 лет (21 процент).