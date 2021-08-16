Владимир Путин в понедельник присвоил звание генерала армии главнокомандующему Воздушно-космическими силами России Сергею Суровикину. Повышение произошло за несколько дней до годовщины августовского путча 1991 года. Тогда 25-летний капитан Суровикин командовал мотострелковым батальоном Таманской дивизии, боевые машины которого насмерть задавили в тоннеле на Садовом кольце троих участников массовый акций протеста против попытки переворота.

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Трое погибших — Дмитрий Комарь, Илья Кричевский и Владимир Усов стали единственными жертвами ГКЧП и посмертно получили звание Героев Советского Союза. После провала переворота Суровикин семь месяцев находился под следствием, но обвинения с него были сняты. В 1995 году, будучи слушателем военной академии Фрунзе, Суровикин был осуждён за пособничество в сбыте огнестрельного оружия — приняв участие в продаже пистолета (позднее судимость была снята). Это не помешало ему сделать блестящую военную карьеру: он командовал войсками Восточного военного округа, а в 2017 году — группировкой российских войск в Сирии, в 2017 году Путин присвоил ему звание Героя России.

Во время событий 1991 Путин, как он сам утверждает, подал в отставку из КГБ и остался в команде мэра Ленинграда Анатолия Собчака, активного противника путча. Однако как минимум двое участников попытки переворота пользовались лояльным отношением Кремля при Путине.

Тогдашний председатель КГБ Владимир Крючков был советником Путина в ФСБ и был приглашён на его первую инаугурацию. Министр обороны СССР Дмитрий Язов c 2008 по 2012 год возглавлял Управление генеральных инспекторов Минобороны России. Участники путча ставили своей задачей не допустить развала Советского Союза. Путин неоднократна называл крах СССР "величайшей геополитической катастрофой XX века".