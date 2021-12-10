Опрос: 56% граждан Украины поддержало прямые переговоры с РФ

Более 50 процентов граждан Украины, принявших участие в опросе социологической группы "Рейтинг", считают, что Украина должна вести прямые переговоры с Россией по вопросу об урегулировании конфликта в Донбассе.

О необходимости таких переговоров ранее говорил президент Украины Владимир Зеленский.

45 процентов участников опроса поддерживают переговоры в расширенном "нормандском формате" - например, с участием США и Великобритании.

Большинство опрошенных (54 процента) считают, что заключённые в 2015 году и до сих пор не реализованные Минские соглашения необходимо пересмотреть и заменить другим документом. 21 процент выступает за полный выход из переговорного процесса.

Опрос был проведён с 6 до 8 декабря, на фоне нового обострения ситуации на российско-украинской границе, где, как утверждается, собрана большая группировка российских войск, угрожающая вторжением на территорию Украины.

За последние два года возросло число украинцев, выступающих за введение визового режима с Россией - по новому опросу, сторонников этой идеи уже больше половины. 72 процента опрошенных считают Россию "враждебной страной" (это меньше, чем в апреле, когда Россию назвали враждебной 76 процентов опрошенных). 48 процентов назвали враждебной Беларусь - всего год назад так считали только 22 процента опрошенных. За последний год отношения Киева и Минска значительно ухудшились, Александр Лукашенко недавно заявил, что считает аннексированный Крым российским, от чего ранее воздерживался. Страны Запада большинство опрошенных считают "союзными", лидирует Польша (её назвали союзной 67 процентов).

Ещё в феврале белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко, по опросу КМИС, был самым популярным политиком на Украине с рейтингом 36 процентов. В последующие месяцы опросы показали падение его популярности.