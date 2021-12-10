Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Опрос: 56% граждан Украины поддержало прямые переговоры с РФ

Украино-российская граница

Более 50 процентов граждан Украины, принявших участие в опросе социологической группы "Рейтинг", считают, что Украина должна вести прямые переговоры с Россией по вопросу об урегулировании конфликта в Донбассе.

О необходимости таких переговоров ранее говорил президент Украины Владимир Зеленский.

45 процентов участников опроса поддерживают переговоры в расширенном "нормандском формате" - например, с участием США и Великобритании.

Большинство опрошенных (54 процента) считают, что заключённые в 2015 году и до сих пор не реализованные Минские соглашения необходимо пересмотреть и заменить другим документом. 21 процент выступает за полный выход из переговорного процесса.

Опрос был проведён с 6 до 8 декабря, на фоне нового обострения ситуации на российско-украинской границе, где, как утверждается, собрана большая группировка российских войск, угрожающая вторжением на территорию Украины.

За последние два года возросло число украинцев, выступающих за введение визового режима с Россией - по новому опросу, сторонников этой идеи уже больше половины. 72 процента опрошенных считают Россию "враждебной страной" (это меньше, чем в апреле, когда Россию назвали враждебной 76 процентов опрошенных). 48 процентов назвали враждебной Беларусь - всего год назад так считали только 22 процента опрошенных. За последний год отношения Киева и Минска значительно ухудшились, Александр Лукашенко недавно заявил, что считает аннексированный Крым российским, от чего ранее воздерживался. Страны Запада большинство опрошенных считают "союзными", лидирует Польша (её назвали союзной 67 процентов).

  • Ещё в феврале белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко, по опросу КМИС, был самым популярным политиком на Украине с рейтингом 36 процентов. В последующие месяцы опросы показали падение его популярности.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG