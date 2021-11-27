Зеленский ответил на петицию о визовом режиме для граждан России

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьер-министру Денису Шмыгалю, главе Совета безопасности Алексею Данилову и главе Службы безопасности Украины Ивану Баканову проанализировать соответствие нынешнего режима въезда граждан России в Украину защите национальных интересов и безопасности страны.

Президент ответил на собравшую более 25 тысяч подписей петицию с призывом ввести запрет для граждан России въезжать на территорию Украины или же ввести для россиян визовый режим. Текст ответа размещен на сайте Зеленского. Инициатором петиции стал известный активист, бывший лидер запрещённой в России и признанной экстремистской организации "Правый сектор" в Одессе Сергей Стерненко.



"Введение дополнительных изменений в режиме поездок граждан между Украиной и Россией требует тщательного изучения и анализа всех возможных сценариев развития, в частности, с точки зрения аспектов безопасности и возможных социальных последствий нововведений", — отметил в частности Зеленский. Он также подчеркнул, что уже действует ряд ограничений для въезда граждан России в страну. В частности, пограничники идентифицируют лиц из "группы риска" и подвергают их дополнительным проверкам. Кроме того, против россиян, представляющих угрозу национальным интересам Украины, вводятся санкции.

Россия официально признана Украиной страной-агрессором из-за аннексии Крыма и конфликта в Донбассе. Однако дипломатические и экономические отношения между странами не разорваны, не введён и визовый режим. При этом периодически сообщается о случаях отказа во въезде на Украину для граждан России - в частности, посещавших аннексированный Крым или же не сумевших подтвердить цель поездки.