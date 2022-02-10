Опрос: большинству россиян накоплений хватит только на 3 месяца

79 процентов граждан России имеют накопления на "черный день", однако большинству из них "финансовой подушки" хватит только на три месяца. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные опроса, проведённого страховой компанией "Росгосстрах Жизнь", банком "Открытие" и исследовательским центром А2.

Больше половины участников исследования – 58,5 процентов – сообщили, что сумели отложить до 100 тысяч рублей, 38 процентов – до 300 тысяч рублей, 2 процента – до одного миллиона рублей, и только у полутора процентов опрошенных накопления превышают один миллион рублей.

Большинство респондентов (62 процента) признались, что в случае потери дохода денег им хватит не больше чем на три месяца, 19 процентов смогут прожить на отложенные деньги до полугода, 15 процентов – год, 2 процента – от одного года до трех лет и столько же – больше трех лет.

Сколько человек приняли участие в исследовании и другие параметры опроса РБК не указывает.

Две трети из тех, кто смог отложить деньги, периодически тратят их для покрытия бытовых расходов. Боятся потерять свои накопления в результате инфляции, действий интернет-мошенников или хакеров 67 процентов участников опроса.

Ранее эксперты выяснили, что почти трети россиян – 29 процентов – для спокойной жизни нужна "финансовая подушка" на сумму до 500 тысяч рублей. 22 процента заявили, что им хватит и 100 тысяч рублей. При этом столько же граждан для спокойной жизни нуждаются в "подушке" в один миллион рублей.

В 2021 году инфляция в России, по предварительным оценкам, составила более 8 процентов против 5 процентов в 2020 году. При этом продукты питания подорожали за год почти на 11 процентов.