Три четверти российских учителей получают оклады ниже МРОТ 

Зарплата 76% российских учителей ниже минимального размера оплаты труда, сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство просвещения РФ. Отмечается, что речь идёт о данных за 2021 год, в котором МРОТ составлял 12 тысяч 792 рубля. С января нынешнего года его повысили до 13 тысяч 890 рублей.

Согласно так называемым "майским указам" Владимира Путина, заработанная плата учителей должна равняться размеру средней зарплаты по региону. Преподаватели школ неоднократно заявляли, что это распоряжение президента во многих регионах не выполняется.

В декабре прошлого года премьер-министр РФ Михаил Мишустин пообещал повысить оклады учителям и научным работникам, для чего, по его словам, будут выделены 12 миллиардов рублей из бюджета.