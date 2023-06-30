Опрос: почти треть россиян продолжают поддерживать Пригожина

Рейтинг одобрения основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина после его мятежа упал вдвое, однако все еще остается на относительно высоком уровне.

По данным опроса "Левада-центра", который проводился 22–28 июня, до мятежа о положительном отношении к деятельности Пригожина сообщили 58 процентов респондентов. После завершения так называемого "марша справедливости" на Москву об одобрении деятельности главы ЧВК "Вагнер" заявили 29 процентов опрошенных.

Социологи также описали динамику общественного настроения в отношении Пригожина. До мятежа он казался россиянам "борцом за правду", "настоящим лидером", "патриотом" и "победоносным генералом", а затем в его образе стали преобладать негативные оценки: "устроил смуту", "пошел против России", "рвется к власти", отмечают авторы исследования.

Также после мятежа снизился уровень одобрения деятельности министра обороны Сергея Шойгу , которого Пригожин обвинил в ударах по лагерям вагнеровцев, попытке уничтожить его ЧВК и бездарном ведении войны в Украине. Однако падение рейтинга министра стало не столь значительным. Неделей ранее его деятельность одобряли 60% респондентов, а после мятежа Пригожина – 48%.

В то же время мятеж практически не повлиял на показатели президента Владимира Путина. 22–23 июня его поддерживали 81% россиян, в день мятежа – 79%, а 25–28 июня – 82%.

В то же время региональные политики рассказали "Медузе", что в Кремле им сообщили о падении уровня доверия Путину на 9–14%. Чтобы бороться с этим, администрация президента увеличила частоту появления Путина на публике, рассказал изданию источник, близкий к Кремлю. После мятежа президент уже лично пообщался с жителями дагестанского Дербента, а также посетил форум Агентства стратегических инициатив.

В своих выступлениях после мятежа ЧВК "Вагнер", завершившегося, по сути, компромиссом – Евгений Пригожин прекратил поход на Москву в обмен на гарантии неприкосновенности, – Путин постоянно подчёркивает, что народ не пошёл за мятежниками, а поддержал власти. При этом на многочисленные видео из Ростова-на-Дону, занятого 24 июня ЧВК, попали сцены "братания" местных жителей с вагнеровцами и отъезда Пригожина из города под аплодисменты.