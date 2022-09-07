Опрос : россияне относятся к Китаю лучше, чем когда-либо

На фоне войны против Украины и антизападной пропаганды отношение россиян к Китаю достигло пиковых значений. Согласно результатам опроса "Левада-центра", проведённого в августе, 88 процентов респондентов хорошо относятся к КНР, и лишь 5 процентов - плохо.

Участникам опроса предложили оценить своё отношение к Китаю, США, Эстонии, Украине, Грузии, Беларуси, Турции и странам Евросоюза. Такие же высокие цифры, как Китай, набрала только Беларусь - 88 процентов опрошенных россиян относятся к соседней стране положительно.

Положительное отношение к США высказал каждый пятый респондент, негативное - 71 процент опрошенных. Хуже отношение к Соединенным Штатам было только в 2015 году. Тогда 75 процентов россиян заявили о негативном отношении к США.

Социологи "Левада-центра" отмечают, что к странам Запада и Украине россияне в большинстве относятся отрицательно из-за войны. Отношение к Украине остается "стабильно плохим" (66 процентов), положительно к этой стране относятся 23 процента опрошенных. В то же время Евросоюзу большинство россиян относятся положительно (65 процентов).

Существенно ухудшилось отношение россиян к Эстонии: с октября 2021 года доля негативных оценок увеличилась с 10 до 57 процентов. Хорошо к стране относятся треть опрошенных россиян. К Грузии и Турции большинство опрошенных относятся положительно.

В опросе участвовали 1612 человек в 50 регионах России.