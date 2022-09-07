Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Опрос : россияне относятся к Китаю лучше, чем когда-либо

На фоне войны против Украины и антизападной пропаганды отношение россиян к Китаю достигло пиковых значений. Согласно результатам опроса "Левада-центра", проведённого в августе, 88 процентов респондентов хорошо относятся к КНР, и лишь 5 процентов - плохо.

Участникам опроса предложили оценить своё отношение к Китаю, США, Эстонии, Украине, Грузии, Беларуси, Турции и странам Евросоюза. Такие же высокие цифры, как Китай, набрала только Беларусь - 88 процентов опрошенных россиян относятся к соседней стране положительно.

Положительное отношение к США высказал каждый пятый респондент, негативное - 71 процент опрошенных. Хуже отношение к Соединенным Штатам было только в 2015 году. Тогда 75 процентов россиян заявили о негативном отношении к США.

Социологи "Левада-центра" отмечают, что к странам Запада и Украине россияне в большинстве относятся отрицательно из-за войны. Отношение к Украине остается "стабильно плохим" (66 процентов), положительно к этой стране относятся 23 процента опрошенных. В то же время Евросоюзу большинство россиян относятся положительно (65 процентов).

Существенно ухудшилось отношение россиян к Эстонии: с октября 2021 года доля негативных оценок увеличилась с 10 до 57 процентов. Хорошо к стране относятся треть опрошенных россиян. К Грузии и Турции большинство опрошенных относятся положительно.

В опросе участвовали 1612 человек в 50 регионах России.

  • На дипломатическом уровне Пекин поддерживает Москву, осуждает санкции и воздерживается при голосовании в Совете Безопасности ООН, если резолюция касается России. Однако китайские компании, опасаясь вторичных санкций, покидают российский рынок.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG