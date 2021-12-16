Опрос: россияне за последние полгода стали лучше относиться к США

Отношение россиян к США и Евросоюзу продолжает улучшаться с весны этого года. Об этом свидетельствуют результаты опроса "Левада-центра" (внесён в реестр "иноагентов").

В мае этого года о негативном отношении к Соединенным Штатам говорили 54 процента опрошенных россиян, а о позитивном – 31 процент. В ноябре 45 процентов респондентов заявили, что хорошо относятся к США, а 42 процента – что плохо. Таким образом, как отмечают социологи, впервые с июля 2018 года доля россиян, положительно относящихся к США, превысила долю тех, кто относится к ним отрицательно.

Доля россиян, которые положительно относятся к Евросоюзу, за полгода выросла на 10 процентных пунктов до 48 процентов. Об отрицательном отношении к ЕС в ноябре заявили 38 процентов опрошенных.

Ранее на этой неделе "Левада-центр"сообщил, что более 75 процентов опрошенных россиян не исключают, что нынешняя напряжённость в российско-украинских отношениях может перерасти в войну между Россией и Украиной. При этом большинство респондентов считают, что в последнем обострении виноваты США и страны НАТО. 16 процентов возлагают ответственность на Украину, 7 процентов - на Россию или поддерживаемых ею сепаратистов Донбасса.